Дженніфер Еністон - 57: як сьогодні виглядає зірка серіалу "Друзі" (ФОТО)
Дженніфер Еністон - 57: як сьогодні виглядає зірка серіалу "Друзі" (ФОТО)

Дженніфер Еністон святкує 57-річчя. Як змінилася зірка серіалу "Друзі".

11 лютого 2026, 13:50
Автор:
Slava Kot

11 лютого Дженніфер Еністон святкує свій 57-й день народження і вкотре доводить, що природність та мінімалізм не підвладні часу. Зірка серіалу "Друзі" володарка премій Golden Globe і Emmy, залишається однією з найвпливовіших акторок Голлівуду та іконою стилю для кількох поколінь.

Дженніфер Еністон - 57: як сьогодні виглядає зірка серіалу "Друзі" (ФОТО)

Дженніфер Еністон. Кадр з серіалу "Друзі"

Світову славу Дженніфер Еністон принесла роль Рейчел Грін у культовому серіалі "Друзі". Саме цей персонаж у виконанні Еністон став культурним феноменом 1990-х. Її багатошарова стрижка "Рейчел" миттєво стала трендом, а фірмовий "макіяж без макіяжу" копіювали мільйони жінок у всьому світі. Кар’єра Еністон триває з кінця 1980-х. Вона випускниця нью-йоркської школи мистецтв LaGuardia та ще з юності сповідувала принцип "менше — краще". 

Дженніфер Еністон - 57: як сьогодні виглядає зірка серіалу ”Друзі” (ФОТО) - фото 2

Дженніфер Еністон в ролі Рейчел з серіалу "Друзі"

Кілька тижнів до свого дня народження Еністон опублікувала у соціальних мережах своє фото. Таким чином можна побачити, як акторка виглядає у наш час.

Сьогодні акторка активно працює в кіно та на телебаченні. Один із її найуспішніших проєктів останніх років це серіал "Ранкове шоу", де вона повернулася до ролі Алекс Леві у п’ятому сезоні.

В особистому житті акторки також новий етап. У листопаді 2025 року вона підтвердила стосунки з велнес-тренером Джимом Кертісом. Західні ЗМІ припускають, що пара може організувати приватне весілля вже цього року.

У 57 років Дженніфер Еністон залишається прикладом того, як поєднати кар’єру, стиль і внутрішню впевненість.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Дженніфер Еністон розкритикувала заяви Джей Ді Венса.

Також "Коментарі" писали, що Еністон пояснила, чому вона не має дітей.



