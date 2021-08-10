Дженнифер Энистон перестала общаться со своими друзьями, и вот почему

Если вы не знали, то Дженнифер Энистон — ярая вакцинаторка. Поэтому она решила перестать общаться с теми людьми в своем окружении, которые до сих пор не вакцинировались от коронавируса. Об этом голливудская актриса написала в Сторис в своем Инстаграм. Дженнифер Энистон просто боится заразиться штаммом Дельта, поэтому ее можно понять.

Дженнифер Энистон (фото из открытых источников)

"Потому что если у вас есть этот [дельта] штамм, вы все равно можете передать его мне. Я могу слегка заболеть, но я не попаду в больницу и не умру. Но я могу заразить другого человека, у которого нет вакцины и чье здоровье подорвано (или у нее есть уже какое-то заболевание), и поэтому я подвергаю ее жизнь риску ", — написала актриса.

Также она отметила, что сейчас такие времена, что нужно заботиться не только о себе. Сама актриса полностью завершила вакцинацию в мае этого года.

"Нам очень повезло, что в США сейчас есть доступ к вакцинам от COVID-19. К сожалению, так не везде ... и, как мы знаем, здоровье каждого из нас влияет на здоровье всех остальных", — написала она тогда в Instagram.

Ранее в интервью журналу InStyle актриса сообщила, что перестала общаться с невакцинированных друзьями, потому что актеры "не находятся в капсулах и не тестируются каждый день".









Напомним, Дженнифер Энистон откровенно призналась, за участие в какой киноленте по сей день испытывает стыд.Издание Instyle сообщает, что американская красотка за свою кинокарьеру пробовала себя в разных амплуа, закрепив за собой статус одной из самых востребованных актрис Голливуда. Но в начале своего актерского пути ей приходилось соглашаться на роли в не очень успешных фильмах. Энистон призналась, что ей до сих пор стыдно за участие в американском фильме ужасов "Лепрекон" (1993 года), где она сыграла главную роль.

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