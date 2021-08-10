Дженнифер Энистон перестала общаться со своими друзьями, и вот почему

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Ольга Чародий
Если вы не знали, то Дженнифер Энистон — ярая вакцинаторка.
Поэтому она решила перестать общаться с теми людьми в своем окружении, которые
до сих пор не вакцинировались от коронавируса. Об этом голливудская актриса
написала в Сторис в своем Инстаграм. Дженнифер Энистон просто боится заразиться
штаммом Дельта, поэтому ее можно понять.
Дженнифер Энистон (фото из открытых источников)
Также она отметила, что сейчас такие времена, что нужно
заботиться не только о себе. Сама актриса полностью завершила вакцинацию в мае
этого года.
Ранее в интервью журналу InStyle актриса сообщила, что перестала общаться с невакцинированных друзьями, потому что актеры "не находятся в капсулах и не тестируются каждый день".
Напомним, Дженнифер Энистон откровенно призналась, за участие в какой киноленте по сей день испытывает стыд.Издание Instyle сообщает, что американская красотка за свою кинокарьеру пробовала себя в разных амплуа, закрепив за собой статус одной из самых востребованных актрис Голливуда. Но в начале своего актерского пути ей приходилось соглашаться на роли в не очень успешных фильмах. Энистон призналась, что ей до сих пор стыдно за участие в американском фильме ужасов "Лепрекон" (1993 года), где она сыграла главную роль.
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