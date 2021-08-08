Дженнифер Энистон назвала фильм, за который ей стыдно

Популярная актриса, звезда фильмов "Притворись моей женой" и "Несносные леди" Дженнифер Энистон откровенно призналась, за участие в какой киноленте по сей день испытывает стыд.

Дженнифер Энистон (фото из открытых источников)

Издание Instyle сообщает, что американская красотка за свою кинокарьеру пробовала себя в разных амплуа, закрепив за собой статус одной из самых востребованных актрис Голливуда. Но в начале своего актерского пути ей приходилось соглашаться на роли в не очень успешных фильмах. Энистон призналась, что ей до сих пор стыдно за участие в американском фильме ужасов "Лепрекон" (1993 года), где она сыграла главную роль.

Актриса рассказала, что с удовольствием забыла бы об этом проекте, если бы у нее была такая возможность. По ее словам, это был самый кошмарный фильм в ее работе.

"Есть множество картин, о которых ты думаешь: "Боже, это был ужас. Как я потом буду жить с этим? Так неловко!" Но этот фильм в таком списке реально первый", — отметила Энистон.

Звезда "Друзей" в этой киноленте сыграла девушку, которую преследует персонаж из ирландского фольклора. Лепрекон уверен, что она украла его горшочек с золотом и должна быть наказана за содеянное.

Известно, что фильм получил довольно низкие оценки критиков. На сайте Rotten Tomatoes картина набрала 23% с рейтингом 4/10 на основании 13 рецензий.

Напомним, что голливудская красотка, звезда ситкома "Друзья" Дженнифер Энистон в свои 52 года поражает поклонников своей стройной и подтянутой фигурой. Стало известно, что помогает знаменитости поддерживать себя в форме.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, почему Дженнифер Энистон отказалась общаться с некоторыми своими друзьями.

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