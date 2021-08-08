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Дженнифер Энистон назвала фильм, за который ей стыдно

Американская актриса Дженнифер Энистон рассказала, за участие в какой киноленте ей до сих пор стыдно

сегодня, 11:30
Автор:

Светлана Шкурупий

Популярная актриса, звезда фильмов "Притворись моей женой" и "Несносные леди" Дженнифер Энистон откровенно призналась, за участие в какой киноленте по сей день испытывает стыд.

Дженнифер Энистон назвала фильм, за который ей стыдно

Дженнифер Энистон (фото из открытых источников)

Издание Instyle сообщает, что американская красотка за свою кинокарьеру пробовала себя в разных амплуа, закрепив за собой статус одной из самых востребованных актрис Голливуда. Но в начале своего актерского пути ей приходилось соглашаться на роли в не очень успешных фильмах. Энистон призналась, что ей до сих пор стыдно за участие в американском фильме ужасов "Лепрекон" (1993 года), где она сыграла главную роль.

Актриса рассказала, что с удовольствием забыла бы об этом проекте, если бы у нее была такая возможность. По ее словам, это был самый кошмарный фильм в ее работе.

"Есть множество картин, о которых ты думаешь: "Боже, это был ужас. Как я потом буду жить с этим? Так неловко!" Но этот фильм в таком списке реально первый", — отметила Энистон. 

Звезда "Друзей" в этой киноленте сыграла девушку, которую преследует персонаж из ирландского фольклора. Лепрекон уверен, что она украла его горшочек с золотом и должна быть наказана за содеянное.

Известно, что фильм получил довольно низкие оценки критиков. На сайте Rotten Tomatoes картина набрала 23% с рейтингом 4/10 на основании 13 рецензий. 

Напомним, что голливудская красотка, звезда ситкома "Друзья" Дженнифер Энистон в свои 52 года поражает поклонников своей стройной и подтянутой фигурой. Стало известно, что помогает знаменитости поддерживать себя в форме.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, почему Дженнифер Энистон отказалась общаться с некоторыми своими друзьями.


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Источник: https://www.instyle.com/celebrity/jennifer-aniston/september-2021-cover-story
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