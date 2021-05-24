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Дженнифер Лопес подогрела слухи о воссоединении с Аффлеком

Голливудская актриса Дженнифер Лопес подогрела слухи о воссоединении с бывшим бойфрендом Беном Аффлеком

сегодня, 14:45
Автор:

Светлана Шкурупий

51-летнюю красотку, звезду фильма "Стриптизерши" Дженнифер Лопес все чаще встали замечать в компании бывшего жениха Бена Аффлека. Оказалось, что знаменитости вместе проводят уикенд в Майами.

Дженнифер Лопес подогрела слухи о воссоединении с Аффлеком

Дженнифер Лопес (фото из открытых источников)

Издание MailOnline поделилось снимками, на которых певица вместе с актером наслаждаются теплыми деньками в ее роскошном особняке в Майами. Это стало поводом для новой волны слухов о том, что Дженнифер Лопес и ее экс-жених дали друг другу второй шанс и решили восстановить романтические отношения. Но знаменитости никак не комментируют эту информацию.

Дженнифер Лопес подогрела слухи о воссоединении с Аффлеком - фото 2
Дженнифер Лопес подогрела слухи о воссоединении с Аффлеком - фото 3

В последнее время голливудский актер и правда часто бывает со звездой. Недавно он был замечен в гостях у Дженнифер Лопес в Лос-Анджелесе, а неделю назад знаменитости провели вместе время на горнолыжном курорте в Монтане, где у Бена Аффлека есть свое шале.

Пока остается только догадываться, что между актерами: просто дружеские отношения или все-таки они возобновили свой роман спустя 17 лет.

Отметим, что звезда "Стриптизер" познакомилась с Беном Аффлеком на сьемках фильма "Джильи", потом они вместе снялись в киноленте "Девушка из Джерси" и вскоре актер появился в одном из клипов артистки. В 2002 году пара объявила о своей помолвке и готовилась к свадьбе, но спустя 2 года они разошлись. 

Напомним, что в апреле 2021 года актриса Дженнифер Лопес официально расторгла помолвку с баскетболистом Алексом Родригесом. Причина расставания пары неизвестна, но поговаривают, что инициатором разрыва выступила именно Дженнифер.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что Дженнифер Лопес продемонстрировала трендовый маникюр, который будет очень популярен летом-2021.


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Источник: https://www.dailymail.co.uk/tvshowbiz/article-9610591/Ben-Affleck-reunites-Jennifer-Lopez-Miami-surprise-romance-heats-again.html
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