Дженнифер Лопес показала трендовый маникюр на лето (ФОТО)

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Светлана Шкурупий
Голливудская красотка Дженнифер Лопес, которая недавно официально разорвала помолвку со своим возлюбленным Алексом Родригесом, продолжает покорять своим изысканным стилем. Недавно звезда сделала маникюр, который точно будет в моде этим летом.
Дженнифер Лопес / Фото: Other Agency
Знаменитость выбрала ярко-желтый неоновый маникюр, который придется по вкусу всем модницам. Такой дизайн яркий, дерзкий, сразу бросается в глаза и не дает ноготкам выглядеть тусклыми и скучными Неоновые ногти будут в тренде этим летом, поэтому такой маникюр стоит взять себе на заметку.
Такими красивыми ноготкам актриса обязана звездному мастеру Тому Бачику. Это на его странице в Instagram появилось фото с Дженнифер Лопес и ее ярко-желтым маникюром. Руки знаменитости традиционно украшали кольца с бриллиантами, а новый дизайн делал ее образ еще более ярким и свежим.
Звездный мастер любит смешивать в маникюре несколько стилей, например, рок и гламур, но в этот раз для Джей Ло он выбрал однотонный дизайн. И судя по фотографии, голливудская красотка осталась вполне довольна.
Напомним, что аккуратный стильный маникюр – непременный атрибут любой современной девушки. Если хотите этим летом выглядеть стильно, тогда бьюти-эксперты назвали четыре супертренда в маникюре, которые будут пользоваться большой популярностью.
Ранее издание "Комментарии" сообщало, что американская знаменитость, звезда фильмов "Начни сначала" Дженнифер Лопес, несмотря на свой возраст всегда выглядит роскошно и не боится показывать поклонникам свою естественную красоту. На своем аккаунте в Instagram она опубликовала "сонную" фотографию, продемонстрировав лицо без грамма косметики.
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