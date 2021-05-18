Дженнифер Лопес показала трендовый маникюр на лето (ФОТО)

Голливудская красотка Дженнифер Лопес, которая недавно официально разорвала помолвку со своим возлюбленным Алексом Родригесом, продолжает покорять своим изысканным стилем. Недавно звезда сделала маникюр, который точно будет в моде этим летом.

Дженнифер Лопес / Фото: Other Agency

Знаменитость выбрала ярко-желтый неоновый маникюр, который придется по вкусу всем модницам. Такой дизайн яркий, дерзкий, сразу бросается в глаза и не дает ноготкам выглядеть тусклыми и скучными Неоновые ногти будут в тренде этим летом, поэтому такой маникюр стоит взять себе на заметку.

Такими красивыми ноготкам актриса обязана звездному мастеру Тому Бачику. Это на его странице в Instagram появилось фото с Дженнифер Лопес и ее ярко-желтым маникюром. Руки знаменитости традиционно украшали кольца с бриллиантами, а новый дизайн делал ее образ еще более ярким и свежим.

Звездный мастер любит смешивать в маникюре несколько стилей, например, рок и гламур, но в этот раз для Джей Ло он выбрал однотонный дизайн. И судя по фотографии, голливудская красотка осталась вполне довольна.

Напомним, что аккуратный стильный маникюр – непременный атрибут любой современной девушки. Если хотите этим летом выглядеть стильно, тогда бьюти-эксперты назвали четыре супертренда в маникюре, которые будут пользоваться большой популярностью.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что американская знаменитость, звезда фильмов "Начни сначала" Дженнифер Лопес, несмотря на свой возраст всегда выглядит роскошно и не боится показывать поклонникам свою естественную красоту. На своем аккаунте в Instagram она опубликовала "сонную" фотографию, продемонстрировав лицо без грамма косметики.

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