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Снова свободна: Дженнифер Лопес официально разорвала помолвку

Голливудская красотка Дженнифер Лопес официально подтвердила слухи о своем разрыве с баскетболистом Алексом Родригесом

сегодня, 17:45
Автор:

Светлана Шкурупий

Популярная 51-летняя актриса, звезда кинолент "Паркер" и "Начни сначала" Дженнифер Лопес официально объявила о том, что они с Алексом Родригесом расстались, но будут оставаться в дружеских отношениях. Такой информацией поделилось издание People. 

Снова свободна: Дженнифер Лопес официально разорвала помолвку

Дженнифер Лопес (фото из открытых источников)

Сегодня, 15 апреля, голливудская актриса обнародовала обращение к публике, в котором заявила, что расторгает помолвку с баскетболистом Алексом Родригесом. Их роскошная свадьба должна была состояться летом 2020 года, но пандемия коронавируса помешала планам. Судя по всему, отношения Дженнифер и Алекса не прошли проверку карантином. 

"Мы поняли, что становимся друзьями, и надеемся на то, чтобы остаться ими. Мы будем продолжать работать вместе и поддерживать друг друга в совместных бизнесах и проектах", — говорится в обращении.

Американская звезда поблагодарила всех поклонников и друзей, которые поддерживали их в непростой период и присылали добрые слова. 

Отметим, что о кризисе в отношениях звездной пары стало известно в прошлом месяце. Тогда в СМИ появилась информация, что влюбленные разошлись и не смогли сохранить отношения даже с помощью семейного психолога. Но потом Дженнифер Лопес прокомментировала эти слухи и сказала, что они с Алексом стараются преодолеть трудности.

Напомним, что актриса Дженнифер Лопес и баскетболист Алекс Родригес встречались 4 года. В марте 2019 года они обручились, но сыграть свадьбу им так и не удалось.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что несколько дней назад звезда Дженнифер Лопес опубликовала фотографию, на которой заметно, что у нее на пальце нет обручального кольца, подаренного возлюбленным Алексом Родригесом. 


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Источник: https://people.com/music/jennifer-lopez-and-alex-rodriguez-end-engagement-officially/
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