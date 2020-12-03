Дженнифер Лопес показала, в чем можно встретить Новый год

Голливудская красотка, звезда фильмов "Начни сначала" и "Госпожа горничная" Дженнифер Лопес, которая недавно показала, как выглядит утром без косметики, продемонстрировала новый яркий образ.

Дженнифер Лопес (фото из открытых источников)

В своих Instagram-Stories актриса опубликовала фотографию, на которой позирует на своем роскошном белом диване, на фоне новогодней елки, сияющей белыми огоньками. Скорее всего, кадр был сделан на День благодарения, который в Америке традиционно отмечают 26 ноября в кругу семьи.

Знаменитость выбрала для позирования элегантный и стильный костюм от американского модельера Oscar de la Renta, который состоит из ассиметричной шелковой блузы с цветочными аппликациями и классических широких брюк. Костюм выполнен в цвете слоновой кости и отлично подходит для празднования Нового 2021 года, который пройдет под знаком Белого Металлического Быка.

Свой образ красотка дополнила золотыми серьгами в форме колец и туфлями на каблуке с прозрачными вставками, а свои волосы актриса собрала в пучок. Стоит отметить, что на Дженнифер Лопес этот наряд выглядит просто потрясающе.





Напомним, звезда фильма "Начни сначала" всегда следит за своим внешним видом, но даже такие иконы стиля, как Дженнифер Лопес могут допустить ошибку в выборе наряда. Недавно мы представляли подборку самых неудачных образов актрисы.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что личный шеф-повар Дженнифер Лопес рассказал, какие продукты можно всегда найти в холодильнике звезды и раскрыл подробности ее рациона, который помогает ей в 51 год поддерживать такую роскошную фигуру.

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