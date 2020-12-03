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Дженнифер Лопес показала, в чем можно встретить Новый год

Дженнифер Лопес предстала в элегантном костюме

3 декабря 2020, 23:50
Автор:

Светлана Шкурупий

Голливудская красотка, звезда фильмов "Начни сначала" и "Госпожа горничная" Дженнифер Лопес, которая недавно показала, как выглядит утром без косметики, продемонстрировала новый яркий образ.

Дженнифер Лопес показала, в чем можно встретить Новый год

Дженнифер Лопес (фото из открытых источников)

В своих Instagram-Stories актриса опубликовала фотографию, на которой позирует на своем роскошном белом диване, на фоне новогодней елки, сияющей белыми огоньками. Скорее всего, кадр был сделан на День благодарения, который в Америке традиционно отмечают 26 ноября в кругу семьи. 

Знаменитость выбрала для позирования элегантный и стильный костюм от американского модельера Oscar de la Renta, который состоит из ассиметричной шелковой блузы с цветочными аппликациями и классических широких брюк. Костюм выполнен в цвете слоновой кости и отлично подходит для празднования Нового 2021 года, который пройдет под знаком Белого Металлического Быка. 

Свой образ красотка дополнила золотыми серьгами в форме колец и туфлями на каблуке с прозрачными вставками, а свои волосы актриса собрала в пучок. Стоит отметить, что на Дженнифер Лопес этот наряд выглядит просто потрясающе.

Дженнифер Лопес показала, в чем можно встретить Новый год - фото 2

Напомним, звезда фильма "Начни сначала" всегда следит за своим внешним видом, но даже такие иконы стиля, как Дженнифер Лопес могут допустить ошибку в выборе наряда. Недавно мы представляли подборку самых неудачных образов актрисы.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что личный шеф-повар Дженнифер Лопес рассказал, какие продукты можно всегда найти в холодильнике звезды и раскрыл подробности ее рациона, который помогает ей в 51 год поддерживать такую роскошную фигуру.


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