Дженнифер Лопес прокомментировала разрыв с женихом

51-летняя голливудская красотка, звезда фильма "Стриптизерши" Дженнифер Лопес прокомментировала информацию о своем разрыве с баскетболистом Алексом Родригесом.

Дженнифер Лопес и Алекс Родригес / Фото Reuters

Знаменитость не стала вдаваться в подробности, но она не подтвердила слухи о том, что они с возлюбленным расстались. Джей Ло лишь подчеркнула, что они "работают над некоторыми вещами". Баскетболист, которого заметили недавно во Флориде, также отметил, что он "не одинок".

О том, что в звездном семействе появились проблемы стало известно в феврале текущего года и пара даже обратилась к семейному психологу. В сети поговаривают о том, что причиной проблем в семье стала 30-летняя модель Мэдисон Лекрой, с которой якобы Алекс Родригес изменял актрисе. Но модель отметила, что с баскетболистом их не связывают романтические отношения и что лично они не встречались, а Дженнифер Лопес она сильно уважает.

Отметим, что звезда фильма "Стриптизерши" Дженнифер Лопес и ее возлюбленный уже дважды переносили свадьбу. Если бы не пандемия коронавируса, которая всколыхнула весь мир, то свадебное торжество состоялось бы летом 2020 года, ведь все приготовления к нему были завершены.

Напомним, что актриса Дженнифер Лопес и баскетболист Алекс Родригес отпраздновали свою помолвку в 2019 году. А в марте 2020 знаменитость призналась, что не спешит в четвертый раз под венец и объяснила почему.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что в конце прошлого года американская звезда Дженнифер Лопес заявила о том, что они с возлюбленным подумывают вовсе отменить свадьбу. Актриса заверила, что у них все хорошо, просто им не важен штамп в паспорте.

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