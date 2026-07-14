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Дженнифер Лопес сменила прическу: теперь с косой, как у Тимошенко (ФОТО)

Дженнифер Лопес появилась на публике в роскошном золотом платье и с косой-нимбом, как у Тимошенко.

14 июля 2026, 15:10
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Slava Kot

Американская певица и актриса Дженнифер Лопес поразила поклонников эффектным появлением на публике. На этот раз обсуждение фанатов певицы вызвали не только ее роскошный наряд, но и новая прическа, которая украинским пользователям сети напомнила образ Юлии Тимошенко.

Дженнифер Лопес сменила прическу: теперь с косой, как у Тимошенко (ФОТО)

Дженнифер Лопес с косой. Фото: instagram/jlo

56-летняя Дженнифер Лопес выбрала для выхода золотистое платье-бюстье, щедро украшенное цветными камнями, кристаллами и стразами. Образ дополняла длинная золотая накидка-кейп, массивное колье с красными и зелеными вставками, серьги-подвески, блестящие туфли-лодочки и миниатюрный золотой клатч.

Дженнифер Лопес сменила прическу: теперь с косой, как у Тимошенко (ФОТО) - фото 2

Дженнифер Лопес с косой. Фото: instagram/jlo

Дженнифер Лопес сменила прическу: теперь с косой, как у Тимошенко (ФОТО) - фото 2

Дженнифер Лопес. Фото: instagram/jlo

Однако больше всего внимания привлекла прическа Лопес. Волосы были заплетены в изящную косу, выложенную вокруг головы. В украинском сегменте соцсетей этот стиль сразу сравнили со знаменитой косой бывшей премьер-министра Юлии Тимошенко, которая много лет оставалась ее узнаваемой визитной карточкой.

Дженнифер Лопес сменила прическу: теперь с косой, как у Тимошенко (ФОТО) - фото 2

Дженнифер Лопес. Фото: instagram/jlo

Дженнифер Лопес сменила прическу: теперь с косой, как у Тимошенко (ФОТО) - фото 2

Дженнифер Лопес с косой, как у Тимошенко. Фото: instagram/jlo

В то же время в мировой индустрии красоты такая прическа имеет название — halo braid ("коса-нимб"). Это классическое плетение, регулярно возвращающееся в моду и часто используемое для торжественных мероприятий и красных дорожек. Стилисты считают его универсальным, ведь оно совмещает элегантность с романтическими мотивами.

Дженнифер Лопес сменила прическу: теперь с косой, как у Тимошенко (ФОТО) - фото 2

Юлия Тимошенко с косой

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Юлия Тимошенко удивила новой прической. Политика ня появилась без своей традиционной косы, а вместо этого избрала высокую прическу в стиле "бабетта".

Также "Комментарии" писали, что дом Дженнифер Лопес изменил пол и имя.



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Источник: https://www.instagram.com/p/DawQIF7CuK9/?img_index=1
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