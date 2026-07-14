Дженніфер Лопес змінила зачіску: тепер з косою, як у Тимошенко (ФОТО)

Американська співачка й акторка Дженніфер Лопес вразила шанувальників ефектною появою на публіці. Цього разу обговорення фанатів співачки викликали не лише її розкішне вбрання, а й нова зачіска, яка українським користувачам мережі нагадала образ Юлії Тимошенко.

Дженніфер Лопес з косою. Фото: instagram / jlo

56-річна Дженніфер Лопес обрала для виходу золотисту сукню-бюстьє, щедро оздоблену кольоровими каменями, кристалами та стразами. Образ доповнювала довга золота накидка-кейп, масивне кольє з червоними та зеленими вставками, сережки-підвіски, блискучі туфлі-човники та мініатюрний золотий клатч.

Дженніфер Лопес з косою. Фото: instagram / jlo

Дженніфер Лопес. Фото: instagram / jlo

Однак, найбільше уваги привернула зачіска Лопес. Волосся було заплетене у витончену косу, викладену навколо голови. В українському сегменті соцмереж цей стиль одразу порівняли зі знаменитою косою колишньої прем'єр-міністерки Юлії Тимошенко, яка багато років залишалася її впізнаваною візитівкою.

Дженніфер Лопес. Фото: instagram / jlo

Дженніфер Лопес з косою як у Тимошенко. Фото: instagram / jlo

Водночас у світовій індустрії краси така зачіска має власну назву — halo braid ("коса-німб"). Це класичне плетіння, яке регулярно повертається в моду та часто використовується для урочистих заходів і червоних доріжок. Стилісти вважають його універсальним, адже воно поєднує елегантність з романтичними мотивами.

Юлія Тимошенко з косою

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Юлія Тимошенко здивувала новою зачіскою. Політикиня з’явилася без своєї традиційної коси, а натомість обрала високу зачіску у стилі "бабетта".

Також "Коментарі" писали, що донька Дженніфер Лопес змінила стать та ім'я.