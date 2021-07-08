Джоли снова подала в суд на Брэда Питта: в чем причина

Голливудская красотка, звезда фильмов "Лара Крофт" и "Турист" Анджелина Джоли снова подала в суд на бывшего супруга Брэда Питта. На этот раз экс-возлюбленные будут выяснять вопросы, касающиеся нажитого имущества.

Анджелина Джоли (фото из открытых источников)

Издание Usmagazine сообщает, что актриса хочет продать часть семейного бизнеса и разорвать деловые отношения с Питтом, но он якобы не соглашается. Все дело в том, что бывшие супруги владеют замком во Франции и плантацией виноградников, где они открыли завод по производству вин Chateau Miraval.

Теперь голливудская красотка хочет продать часть своего бизнеса и, по информации источника, уже нашла покупателя. Но на имущество супругов, которые еще не до конца оформили развод, наложен временный запрет, блокирующий любые финансовые операции, в том числе и продажу общих активов. Чтобы продать бизнес, Джоли нужно теперь согласие Питта, но он не спешит с ответом.

Издание отмечает, что актриса боится потерять покупателя, поэтому обратилась в суд, чтобы урегулировать этот вопрос.

Напомним, что изначально замок и винодельня принадлежали Анджелине Джоли, поскольку она приобрела участок земли до свадьбы с голливудским секс-символом. Но позже они начали бизнес по производству вин и стали равными акционерами.

Стоит отметить, что замок имеет для бывших супругов не только деловое, но и личное значение, ведь именно в нем они сыграли свою свадьбу.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что 45-летняя голливудская звезда Анджелина Джоли приоткрыла занавес личной жизни и рассказала, почему до сих пор не состоит в романтических отношениях.





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