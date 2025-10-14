Джона Хилла не узнать: актер поразил невероятным похудением и новым образом (ФОТО)

Голливудский актер Джона Хилл, известный по фильмам "Волк с Уолл-стрит", "Мачо и ботан" и "Суперперцы", поразил поклонников своей трансформацией. Звезда, долгие годы боровшаяся с лишним весом, недавно появилась на съемочной площадке нового фильма "Cut Off" и его едва можно узнать на фото.

Джона Хилл до похудения. Фото из открытых источников

За последние несколько лет Джон Хилл прошел путь от 114 кг до 70 кг. Актер кардинально изменил образ жизни, просмотрев свой рацион и полностью отказавшись от фастфуда. Вместо вредных привычек, Хилл сосредоточился на сбалансированном питании, регулярных тренировках и психологической работе над собой.

Джона Хилл на съемках фильма "Cut Off"

В интервью Эллен Дедженерес Хилл признался, что его борьба с весом началась еще в подростковом возрасте, когда он часто слышал обидные комментарии в свой адрес.

"В подростковом возрасте я слушал, как люди говорят мне, что я толстый, отвратительный и некрасивый. Это было больно, и я долго не мог принять себя", — рассказал актер.

Джона Хилл также отметил, что забота о психическом здоровье стала не менее важной, чем правильное питание. Само сочетание физической активности и психологического баланса помогло ему добиться такого поразительного результата.

Недавно папарацци сфотографировали актера во время съемок нового фильма "Cut Off". На фото Джона Хилл подтянут, спокоен и уверен в себе.





Джона Гилл изменился до неузнаваемости





Джона Гилл похудел на 40 кг

Известно, что во время похудения Джона Хилл пользовался советами своих друзей по Голливуду, в частности, Ченнинга Татума, который помог ему сформировать систему тренировок и мотивации.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Джон Хилл был назван голливудским актером, который наиболее всего ругается.

Также "Комментарии" писали о Джастине Бибере, которого не узнать. Как на фото сегодня выглядит певец с бородой.