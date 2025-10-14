Джона Гілла не впізнати: актор вразив неймовірним схудненням і новим образом (ФОТО)

Голлівудський актор Джона Гілл, відомий за фільмами "Вовк з Волл-стріт", "Мачо і ботан" та "Суперперці", вразив шанувальників своєю трансформацією. Зірка, яка довгі роки боролася із зайвою вагою, нещодавно з’явилася на знімальному майданчику нового фільму "Cut Off" і його ледве можна впізнати на фото.

За останні кілька років Джона Гілл пройшов шлях від 114 кг до 70 кг. Актор кардинально змінив спосіб життя, переглянувши свій раціон і повністю відмовившись від фастфуду. Замість шкідливих звичок Гілл зосередився на збалансованому харчуванні, регулярних тренуваннях та психологічній роботі над собою.

В інтерв’ю Еллен Дедженерес Гілл зізнався, що його боротьба з вагою почалася ще у підлітковому віці, коли він часто чув образливі коментарі на свою адресу.

"У підлітковому віці я слухав, як люди кажуть мені, що я товстий, огидний і непривабливий. Це було боляче, і я довго не міг прийняти себе", — розповів актор.

Джона Гілл також зауважив, що піклування про психічне здоров’я стало не менш важливим, ніж правильне харчування. Саме поєднання фізичної активності та психологічного балансу допомогло йому досягти такого вражаючого результату.

Відомо, що під час схуднення Джона Гілл користувався порадами своїх друзів по Голлівуду, зокрема Ченнінга Татума, який допоміг йому сформувати систему тренувань і мотивації.

