Джонатан Бейли стал самым сексуальным мужчиной 2025 года по версии People
Джонатан Бейли стал самым сексуальным мужчиной 2025 года по версии People

Звезда сериала "Бриджертоны" Джонатан Бейли стал самым сексуальным мужчиной 2025 года по версии журнала People

4 ноября 2025, 15:50
Автор:
avatar

Slava Kot

Британский актер Джонатан Бейли, известный ролью лорда Энтони в популярном сериале "Бриджертоны", получил звание самого сексуального мужчины в 2025 году по версии американского журнала People. Это уже 40-я ежегодная номинация, и на этот раз впервые в своей истории журнал отметил открытого гея.

Джонатан Бейли стал самым сексуальным мужчиной 2025 года по версии People

Джонатан Бейли. Фото: Taylor Hill/WireImage

Объявление состоялось в эфире The Tonight Show with Jimmy Fallon, где зрителям показали обложку нового выпуска журнала. В своем комментарии Бейли с юмором отнесся к награде самого сексуального мужчины в 2025 году.

"Я смеюсь. Это невероятно льстит и одновременно абсолютно абсурдно", — сказал актер в интервью People.

Джонатан Бейли стал самым сексуальным мужчиной 2025 года по версии People - фото 2

Джонатан Бэйли на обложке журнала People

37-летний Джонатан Бэйли стремительно приобрел известность после выхода второго сезона "Бриджертонов", где он сыграл главного героя лорда Энтони. Его актерская карьера включает роли в сериалах "Путники", за которую он получил номинацию на "Эмми", а также "Бродчерч", "Леонардо" и "Доктор Кто".

2024 стал для актера прорывным в кинематографе, ведь он сыграл Принца Фиеро в фэнтези-мюзикле "Wicked: Чародейка", а уже летом 2025 года Бейли появился в блокбастере "Мир Юрского периода: Возрождение".

Бейли присоединился к почетному клубу самых сексуальных мужчин мира от People, куда раньше входили такие звезды, как Дэвид Бекхэм, Двейн Джонсон, Крис Эванс, Пол Радд, Майкл Б. Джордан и Ричард Гир.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в прошлом году титул самого сексуального мужчины получил актер Джон Красински, а еще годом ранее журнал People назвал таким Патрика Демпси.



