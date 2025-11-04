Джонатан Бейли стал самым сексуальным мужчиной 2025 года по версии People

Британский актер Джонатан Бейли, известный ролью лорда Энтони в популярном сериале "Бриджертоны", получил звание самого сексуального мужчины в 2025 году по версии американского журнала People. Это уже 40-я ежегодная номинация, и на этот раз впервые в своей истории журнал отметил открытого гея.

Джонатан Бейли. Фото: Taylor Hill/WireImage

Объявление состоялось в эфире The Tonight Show with Jimmy Fallon, где зрителям показали обложку нового выпуска журнала. В своем комментарии Бейли с юмором отнесся к награде самого сексуального мужчины в 2025 году.

"Я смеюсь. Это невероятно льстит и одновременно абсолютно абсурдно", — сказал актер в интервью People.

Джонатан Бэйли на обложке журнала People

37-летний Джонатан Бэйли стремительно приобрел известность после выхода второго сезона "Бриджертонов", где он сыграл главного героя лорда Энтони. Его актерская карьера включает роли в сериалах "Путники", за которую он получил номинацию на "Эмми", а также "Бродчерч", "Леонардо" и "Доктор Кто".

2024 стал для актера прорывным в кинематографе, ведь он сыграл Принца Фиеро в фэнтези-мюзикле "Wicked: Чародейка", а уже летом 2025 года Бейли появился в блокбастере "Мир Юрского периода: Возрождение".

Бейли присоединился к почетному клубу самых сексуальных мужчин мира от People, куда раньше входили такие звезды, как Дэвид Бекхэм, Двейн Джонсон, Крис Эванс, Пол Радд, Майкл Б. Джордан и Ричард Гир.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в прошлом году титул самого сексуального мужчины получил актер Джон Красински, а еще годом ранее журнал People назвал таким Патрика Демпси.