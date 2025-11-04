Джонатан Бейлі став найсексуальнішим чоловіком 2025 року за версією People

Британський актор Джонатан Бейлі, відомий роллю лорда Ентоні у популярному серіалі "Бріджертони", отримав звання найсексуальнішого чоловіка 2025 року за версією американського журналу People. Це вже 40-ва щорічна номінація, і цього разу вперше у своїй історії журнал відзначив відкритого гея.

Джонатан Бейлі. Фото: Taylor Hill/WireImage

Оголошення відбулося під час ефіру The Tonight Show with Jimmy Fallon, де глядачам показали обкладинку нового випуску журналу. У своєму коментарі Бейлі з гумором поставився до нагороди найсексуальнішого чоловіка 2025 року.

"Я сміюся. Це неймовірно лестить і водночас абсолютно абсурдно", — сказав актор в інтерв’ю People.

Джонатан Бейлі на обкладинці журналу People

37-річний Джонатан Бейлі стрімко здобув популярність після виходу другого сезону "Бріджертонів", де він зіграв головного героя лорда Ентоні. Його акторська кар’єра включає ролі в серіалах "Подорожні" за яку він отримав номінацію на "Еммі", а також "Бродчерч", "Леонардо" та "Доктор Хто".

2024 рік став для актора проривним у кінематографі, адже він зіграв Принца Фієро у фентезі-мюзиклі "Wicked: Чародійка", а вже влітку 2025 року Бейлі з’явився у блокбастері "Світ Юрського періоду: Відродження".

Бейлі приєднався до почесного клубу найсексуальніших чоловіків світу від People, куди раніше входили такі зірки, як Девід Бекхем, Двейн Джонсон, Кріс Еванс, Пол Радд, Майкл Б. Джордан та Річард Гір.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що минулого року титул найсексуальнішого чоловіка отримав актор Джон Кразінські, а ще роком раніше журнал People назвав таким Патріка Демпсі.