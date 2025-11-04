logo_ukra

BTC/USD

103653

ETH/USD

3514.91

USD/UAH

42.07

EUR/UAH

48.33

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Зірки персона Джонатан Бейлі став найсексуальнішим чоловіком 2025 року за версією People
commentss НОВИНИ Всі новини

Джонатан Бейлі став найсексуальнішим чоловіком 2025 року за версією People

Зірка серіалу "Бріджертони" Джонатан Бейлі став найсексуальнішим чоловіком 2025 року за версією журналу People

4 листопада 2025, 15:50
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Slava Kot

Британський актор Джонатан Бейлі, відомий роллю лорда Ентоні у популярному серіалі "Бріджертони", отримав звання найсексуальнішого чоловіка 2025 року за версією американського журналу People. Це вже 40-ва щорічна номінація, і цього разу вперше у своїй історії журнал відзначив відкритого гея.

Джонатан Бейлі став найсексуальнішим чоловіком 2025 року за версією People

Джонатан Бейлі. Фото: Taylor Hill/WireImage

Оголошення відбулося під час ефіру The Tonight Show with Jimmy Fallon, де глядачам показали обкладинку нового випуску журналу. У своєму коментарі Бейлі з гумором поставився до нагороди найсексуальнішого чоловіка 2025 року.

"Я сміюся. Це неймовірно лестить і водночас абсолютно абсурдно", — сказав актор в інтерв’ю People.

Джонатан Бейлі став найсексуальнішим чоловіком 2025 року за версією People - фото 2

Джонатан Бейлі на обкладинці журналу People

37-річний Джонатан Бейлі стрімко здобув популярність після виходу другого сезону "Бріджертонів", де він зіграв головного героя лорда Ентоні. Його акторська кар’єра включає ролі в серіалах "Подорожні" за яку він отримав номінацію на "Еммі", а також "Бродчерч", "Леонардо" та "Доктор Хто".

2024 рік став для актора проривним у кінематографі, адже він зіграв Принца Фієро у фентезі-мюзиклі "Wicked: Чародійка", а вже влітку 2025 року Бейлі з’явився у блокбастері "Світ Юрського періоду: Відродження".

Бейлі приєднався до почесного клубу найсексуальніших чоловіків світу від People, куди раніше входили такі зірки, як Девід Бекхем, Двейн Джонсон, Кріс Еванс, Пол Радд, Майкл Б. Джордан та Річард Гір. 

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що минулого року титул найсексуальнішого чоловіка отримав актор Джон Кразінські, а ще роком раніше журнал People назвав таким Патріка Демпсі.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини