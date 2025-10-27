Джонни Депп рассказал, как потерял девственность: неожиданное признание актера

Рубрики
Голливудский актер Джонни Депп, известный своими харизматическими ролями и образом секс-символа, еще в 1996 году сделал откровенное признание о своем первом сексуальном опыте. Хотя интервью для журнала Playboy вышло почти три десятилетия назад, его слова до сих пор вызывают любопытство среди поклонников звезды.
Джонни Депп. Фото из открытых источников
В разговоре с журналистами Playboy тогда 33-летний Джонни Депп рассказал, что потерял девственность в 13 лет. По словам актера, это произошло с девушкой чуть старше его, которая также не имела сексуального опыта. Первый секс произошел после выступления Деппа в клубе, где он играл на гитаре.
Депп добавил, что в тот момент они встречались и были парой, однако вскоре после этого их пути разошлись.
По словам Деппа, несмотря на юный возраст первого секса, полученный опыт не был травматичным или неудобным. Напротив, актер сохранил теплые воспоминания о вечере.
