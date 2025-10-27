Джонни Депп рассказал, как потерял девственность: неожиданное признание актера

Голливудский актер Джонни Депп, известный своими харизматическими ролями и образом секс-символа, еще в 1996 году сделал откровенное признание о своем первом сексуальном опыте. Хотя интервью для журнала Playboy вышло почти три десятилетия назад, его слова до сих пор вызывают любопытство среди поклонников звезды.

Джонни Депп. Фото из открытых источников

В разговоре с журналистами Playboy тогда 33-летний Джонни Депп рассказал, что потерял девственность в 13 лет. По словам актера, это произошло с девушкой чуть старше его, которая также не имела сексуального опыта. Первый секс произошел после выступления Деппа в клубе, где он играл на гитаре.

"Мне было около 13 лет, я играл на гитаре в клубе, и одна девушка, чуть старше меня, бродила вокруг и слушала нас. Она тоже была девственницей. В тот вечер мы просто… наслаждались. Это произошло в фургоне басиста, синем "Форде"", — вспоминал актер.

Депп добавил, что в тот момент они встречались и были парой, однако вскоре после этого их пути разошлись.

"Она была моей девушкой некоторое время, но потом мы потеряли связь. Я не видел ее 19 лет", – рассказал актер в интервью 1996 года.

По словам Деппа, несмотря на юный возраст первого секса, полученный опыт не был травматичным или неудобным. Напротив, актер сохранил теплые воспоминания о вечере.

"Я знал, что делать, я изучал это много лет до того. И я помню, как мы смеялись, хорошо проводили время. Это милое, очень милое воспоминание", — добавил Депп.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Бритни Спирс наконец-то призналась, с кем на самом деле потеряла девственность после 30 лет лжи.

Также "Комментарии" писали, что Шарлиз Терон проигнорировала Джонни Деппа на Неделе моды в Париже.