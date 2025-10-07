Шарліз Терон проігнорувала Джонні Деппа на Тижні моди в Парижі (ВІДЕО)

Під час Паризького тижня моди стався момент, який не залишив байдужими користувачів соцмереж. Голлівудська зірка Шарліз Терон, здається, навмисно проігнорувала Джонні Деппа, який був її колегою по фільму "Дружина астронавта". Відео цього інциденту швидко стало вірусним, викликавши хвилю обговорень і припущень про можливі причини такого холодного ставлення акторки.

Джонні Депп. Фото з відкритих джерел

Інцидент з Джонні Деппом та Шарліз Терон стався під час Паризького тижня моди, де зібралися зірки світового масштабу, зокрема на подіум вийшли Хайді Клум, Джейн Фонда, Єва Лонгорія та інші.

У мережу потрапили кадри з відео, де видно, як 50-річна Шарліз Терон тепло вітається з власником концерну LVMH Бернаром Арно та першою леді Франції Бріжит Макрон. Вона обмінюється з ними обіймами та поцілунками в щоки, після чого спокійно проходить повз Джонні Деппа, який стоїть поруч та очікує також на привітання від акторки. Здається, що в цей момент 62-річний актор виглядає розгублено, але намагається зберегти спокій.

Користувачі мережі миттєво відреагували на відео, наповнивши коментарі співчуттям до Деппа та жартами про "найнезручніший момент Тижня моди". Під постами з’явилися коментарі: "Бідний Джонні", "Він явно не очікував такого", "Вона навіть не глянула на нього!".

Деякі коментатори припустили, що Терон навмисно дистанціюється від актора через його резонансну справу з Ембер Герд. Як повідомляє Daily Mail, Шарліз Терон раніше поставила "лайк" на публікацію Time, де критикувалося повернення Джонні Деппа у світ кіно після судового процесу з його колишньою дружиною. Це може пояснити її холодну реакцію під час зустрічі.

Попри скандальне минуле, Депп останнім часом активно працює над відновленням своєї репутації, беручи участь у європейських кінопроєктах і знімаючись у незалежному кіно.

