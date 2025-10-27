Джонні Депп розповів, як втратив цноту: несподіване зізнання актора

Голлівудський актор Джонні Депп, відомий своїми харизматичними ролями та образом секс-символу, ще у 1996 році зробив відверте зізнання про свій перший сексуальний досвід. Хоча інтерв’ю для журналу Playboy вийшло майже три десятиліття тому, його слова й досі викликають цікавість серед шанувальників зірки.

Джонні Депп. Фото з відкритих джерел

У розмові з журналістами Playboy тоді 33-річний Джонні Депп розповів, що втратив цноту у 13 років. За словами актора, це сталося з дівчиною трохи старшою за нього, яка також не мала сексуального досвіду. Перший секс стався після виступу Деппа в клубі, де він грав на гітарі.

"Мені було близько 13 років, я грав на гітарі в клубі, і одна дівчина, трохи старша за мене, тинялася навколо і слухала нас. Вона теж була незайманою. Того вечора ми просто… насолоджувалися. Це сталося у фургоні басиста, синьому "Форді"", — згадував актор.

Депп додав, що на той момент вони зустрічалися і були парою, однак невдовзі після цього їхні шляхи розійшлися.

"Вона була моєю дівчиною деякий час, але потім ми втратили зв'язок. Я не бачив її 19 років", — розповів актор в інтерв’ю 1996 року.

За словами Деппа, попри юний вік першого сексу, отриманий досвід не був травматичним чи незручним. Навпаки, актор зберіг теплі спогади про той вечір.

"Я знав, що робити, я вивчав це багато років до того. І я пам’ятаю, як ми сміялися, добре проводили час. Це милий, дуже милий спогад", — додав Депп.

