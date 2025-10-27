Джонні Депп розповів, як втратив цноту: несподіване зізнання актора

Рубрики
МЕНЮ
Slava Kot
Голлівудський актор Джонні Депп, відомий своїми харизматичними ролями та образом секс-символу, ще у 1996 році зробив відверте зізнання про свій перший сексуальний досвід. Хоча інтерв’ю для журналу Playboy вийшло майже три десятиліття тому, його слова й досі викликають цікавість серед шанувальників зірки.
Джонні Депп. Фото з відкритих джерел
У розмові з журналістами Playboy тоді 33-річний Джонні Депп розповів, що втратив цноту у 13 років. За словами актора, це сталося з дівчиною трохи старшою за нього, яка також не мала сексуального досвіду. Перший секс стався після виступу Деппа в клубі, де він грав на гітарі.
Депп додав, що на той момент вони зустрічалися і були парою, однак невдовзі після цього їхні шляхи розійшлися.
За словами Деппа, попри юний вік першого сексу, отриманий досвід не був травматичним чи незручним. Навпаки, актор зберіг теплі спогади про той вечір.
Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Брітні Спірс нарешті зізналася, з ким насправді втратила цноту після 30 років брехні.
Також "Коментарі" писали, що Шарліз Терон проігнорувала Джонні Деппа на Тижні моди в Парижі.