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Джонни Деппа пригласили на главную роль в "Семейке Аддамс"

Джонни Депп сыграет Гомеса Аддамса

сегодня, 16:12
Автор:

Мокрик Анастасия

Американский кинорежиссёр, продюсер, сценарист и мультипликатор Тим Бёртон планирует сделать перезапуск "Семейки Аддамс". На главную роль он пригласил известного актера Джонни Деппа. Об этом сообщает издание Sausageroll.

Джонни Деппа пригласили на главную роль в "Семейке Аддамс"

Джонни Депп сыграет Гомеса Аддамса в сериале "Семейка Аддамс" - фото: из открытых источников

Именно Джонни Депп кажется Бёртону идеальной кандидатурой на роль Гомеса Аддамса в этом сериале. К слову, актер снялся в главных ролях почти во всех своих фильмах, режиссёром которых был Тим: "Труп невесты", "Эдвард руки-ножницы", "Чарли и шоколадная фабрика", "Алиса и страна чудес" и многих других. На протяжении многих лет они являются лучшими друзьями.

Летом 2020 года после скандального развода  с Эмбер Херд, где актера обвиняли в применении физического и психологического насилия в отношении супруги, от него практически все отвернулись. Киностудии также не хотели иметь с ним никаких общих дел. По просьбе киностудии Warner Bros Джонни Депп отказался от своей роли в фильме "Фантастические твари". На то время с ним остался только его верный друг Тим Бёртон.

Отмечается также, что единственным требованием режиссера, чтобы снять римейк на "Семейку Аддамс", заключалось в том, чтобы студия согласилась взять на роль Гомеса Аддамса именно Джонни Деппа. На роль Мортиши Аддамс была приглашена французская актриса Ева Грин, известная своей ролью в фильме "Дом странных детей мисс Перегрин", снятый Тимом Бёртоном.

По словам источника, режиссер собирался снимать фильм "Семейка Аддамс" в далёком 1991 году, но не смог. Причиной тому послужило то,  что ранее он взял на себя обязательство снять продолжение фильма о супергероях Майкла Китона "Бэтмен возвращается".

Джонни Деппа пригласили на главную роль в ”Семейке Аддамс” - фото 2

Напомним, ранее сайт "Комментарии" сообщал о том, что известный голливудский актер признался в алкогольной зависимости, а также о смерти известного американского актера, сыгравшего в фильме "Человек-паук".





 


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Источник: https://www.sausageroll.com.au/entertainment/tim-burton-will-only-make-addams-family-reboot-with-johnny-depp/
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