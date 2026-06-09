Джонни Деппу – 63: актер изменился до неузнаваемости, как выглядит сейчас (ФОТО)

9 июня американский актер, режиссер и музыкант Джонни Депп отметил 63-й день рождения. Звезда мирового кино, известная миллионам зрителей как капитан Джек Воробей из франшизы "Пираты Карибского моря", сегодня остается одной из самых культовых фигур Голливуда.

Джонни Депп. Фото: Associated Press

Депп родился в 1963 году в Кентукки и вырос в семье, часто переезжавшей. Его детство было непростым: ранние психологические трудности, утрата близких и сложные семейные обстоятельства оставили глубокий след в характере будущего актера.

Музыка стала для него первым спасением. Уже в подростковом возрасте он играл в группах и мечтал о сцене. Именно гитара открыла ему путь к творчеству, впоследствии приведшему в кино. Кроме того, в 2015-м Джонни Депп вместе с Элисом Купером и Джо Перри основал группу Hollywood Vampires.

В киноиндустрию Депп попал практически случайно. Это произошло благодаря знакомству его первой жены с Николасом Кейджем. Дебют в "Ужасы на улице Вязов" и популярность сериала "Джамп-стрит, 21" сделали его кумиром молодежи, хотя сам актер скептически относился к ранней славе.

Настоящий прорыв Деппа произошел благодаря сотрудничеству с режиссером Тимом Бертоном. Именно в его фильмах, от "Эдварда Руки-ножницы" до "Суини Тодда", Депп сформировал образ актера, способного к радикальным перевоплощениям.

Однако именно роль капитана Джека Воробца принесла Деппу глобальную популярность и миллиардные кассовые сборы. Фильмы с его участием стали культурным феноменом, а сам актер одним из самых узнаваемых лиц современного кино. В 2012 году он попал в Книгу рекордов Гиннеса как самый высокооплачиваемый актер мира. Тогда он заработал 75 млн долларов в год.

Джонни Депп периодически выкладывает фото и видео в Instagram. Вот несколько из них, которые показывают, как сменился актер.

Джонни Депп. Фото: instagram/johnnydepp

Джонни Депп. Фото: instagram/johnnydepp

Джонни Депп в фильме "Пьяница". Фото: instagram/johnnydepp

Несмотря на сложные периоды личной жизни, Депп продолжает работать в кино и музыке. В 2024 году он вернулся в режиссуру с картиной "Моди: Три дня на крыле безумия" о художнике Амедео Модильяни. Среди ближайших планов у Деппа роль Эбенезера Скруджа в ленте "Эбенезер: Рождественская история" премьера, запланированного на ноябрь 2026 года и боевик "Пьяница" с Пенелопой Крус.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Джонни Деппа заметили на съемках фильма "Эбенезер: Рождественская песня". Актер кардинально изменил образ.