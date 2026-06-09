Джонні Деппу – 63: актор змінився до невпізнання, як виглядає зараз (ФОТО)

9 червня американський актор, режисер і музикант Джонні Депп відзначив 63-й день народження. Зірка світового кіно, відома мільйонам глядачів як капітан Джек Горобець з франшизи "Пірати Карибського моря", сьогодні залишається однією з найкультовіших постатей Голлівуду.

Джонні Депп. Фото: Associated Press

Депп народився 1963 року в Кентуккі та виріс у родині, яка часто переїжджала. Його дитинство було непростим: ранні психологічні труднощі, втрата близьких і складні сімейні обставини залишили глибокий слід у характері майбутнього актора.

Музика стала для нього першим порятунком. Уже в підлітковому віці він грав у гуртах і мріяв про сцену. Саме гітара відкрила йому шлях до творчості, який згодом привів до кіно. Крім того, 2015-му Джоні Депп разом із Еліcом Купером та Джо Перрі заснував гурт Hollywood Vampires.

У кіноіндустрію Депп потрапив майже випадково. Це сталося завдяки знайомству його першої дружини з Ніколасом Кейджем. Дебют у "Жахи на вулиці В’язів" і популярність серіалу "Джамп-стріт, 21" зробили його кумиром молоді, хоча сам актор скептично ставився до ранньої слави.

Справжній прорив Деппа відбувся завдяки співпраці з режисером Тім Бертон. Саме у його фільмах, від "Едварда Руки-ножиці" до "Суїні Тодда", Депп сформував образ актора, здатного до радикальних перевтілень.

Однак, саме роль капітана Джека Горобця принесла Деппу глобальну популярність і мільярдні касові збори. Фільми за його участю стали культурним феноменом, а сам актор одним із найбільш впізнаваних облич сучасного кіно. У 2012 році він потрапив до Книги рекордів Гіннеса як найбільш високооплачуваний актор світу. Тоді він заробив 75 млн доларів за рік.

Джонні Депп періодично викладає фото та відео в Instagram. Ось кілька з них, які показують, як змінився актор.

Джонні Депп. Фото: instagram / johnnydepp

Джонні Депп. Фото: instagram / johnnydepp

Джонні Депп у фільм "П'яниця". Фото: instagram / johnnydepp

Попри складні періоди в особистому житті, Депп продовжує працювати в кіно та музиці. У 2024 році він повернувся до режисури з картиною "Моді: Три дні на крилі безумства" про художника Амедео Модільяні. А серед найближчих планів у Деппа роль Ебенезера Скруджа у стрічці "Ебенезер: Різдвяна історія" прем'єра, якого запланована на листопад 2026 року та бойовик "П'яниця" з Пенелопою Крус.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Джонні Деппа помітили на зйомках фільму "Ебенезер: Різдвяна пісня". Актор кардинально змінив образ.