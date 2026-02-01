Джонні Деппа не впізнати: як виглядає 62-річний актор на зйомках нового фільму (ФОТО)

62-річний Джонні Депп знову привернув увагу публіки через разючу трансформацію на зйомках нового фільму "Ебенезер: Різдвяна пісня". Світлини з майданчика, оприлюднені Daily Mail, показують актора в образі культового антигероя з повісті Чарльза Діккенса Ебенезера Скруджа.

Джонні Депп невпізнаний на зйомках нового фільму. Фото: Daily Mail

Класичний роман Чарльза Дікенса 1843 року розповідає про скупого старого, якого напередодні Різдва відвідують привиди минулого, теперішнього й майбутнього.

У новій екранізації Депп виглядає майже невпізнанним. Довгі сиві бакенбарди, синє парчеве пальто, чорна кепка й зосереджена, стримана манера гри. На майданчику Деппа помітили поруч із партнеркою по фільму Андреа Райзборо. Між дублями актори жартували й активно спілкувалися, що контрастує з похмурістю екранного образу.

Джонні Депп на зйомках фільму "Ебенезер: Різдвяна пісня"

Проєкт має особливе значення для Деппа. Це його перший великобюджетний фільм за кілька років після гучного судового процесу 2022 року, який надовго відсунув актора від голлівудських студій. Після камерної французької стрічки "Фаворитка" повернення до масштабного кіно фанати Деппа сприймають як важливий крок у відновленні його кар’єри.

Крім фільму "Ебенезер: Різдвяна пісня" у Джонні Деппа попереду заплановано ще кілька гучних робіт, зокрема бойовик "П’яниця" з Пенелопою Крус і чутки про переговори щодо можливого камбеку Джека Горобця у франшизі "Пірати Карибського моря".

Прем’єра "Ебенезер: Різдвяна пісня" з Джонні Деппом очікується у листопаді 2026 року.

