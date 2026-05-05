Джордж Клуни прекращает карьеру в кино: актер назвал причины своего решения

Голливудский актер Джордж Клуни заявил о намерении постепенно уйти от активной карьеры в киноиндустрии. По его словам, он больше не стремится доказывать что-либо профессионально и хочет сосредоточиться на благотворительности и общественных инициативах.

Джордж Клуни. Фото: AFP

О смене приоритетов 64-летний Джордж Клуни сообщил во время церемонии Chaplin Award Gala в Нью-Йорке. Актер заявил, что сейчас для него важнее личные смыслы, а не карьерные достижения.

"Я буду заниматься вещами, которые доставляют мне большее удовольствие, потому что я больше не гонюсь за карьерой", — сказал Клуни.

Актер подчеркнул, что не планирует полностью покидать кино. По его словам, он готов возвращаться к съемкам, если появится интересная роль. В то же время, регулярная работа на площадке больше не является его главной целью.

В дальнейшем актер планирует уделять больше внимания работе фонда Clooney Foundation for Justice, который он основал вместе с супругой Амаль Клуни в 2016 году. Организация занимается защитой прав человека и поддержкой образовательных инициатив.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Джордж Клуни объяснил, почему больше не будет сниматься в романтических фильмах. По словам актера, он уже стар для ролей в романтических фильмах. Как заметил Клуни, он не видит себя в ролях влюбленных героев, предпочитая драматические и серьезные персонажи.

