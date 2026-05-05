Джордж Клуні припиняє кар’єру у кіно: актор назвав причини свого рішення

Голлівудський актор Джордж Клуні заявив про намір поступово відійти від активної кар’єри у кіноіндустрії. За його словами, він більше не прагне доводити щось професійно й хоче зосередитися на благодійності та суспільних ініціативах.

Про зміну пріоритетів 64-річний Джордж Клуні повідомив під час церемонії Chaplin Award Gala в Нью-Йорку. Актор заявив, що зараз для нього важливішими є особисті сенси, а не кар’єрні досягнення.

"Я буду займатися речами, які приносять мені більше задоволення, тому що я більше не женуся за кар’єрою", — сказав Клуні.

Актор підкреслив, що не планує повністю залишати кіно. За його словами, він готовий повертатися до зйомок, якщо з’явиться дійсно цікава роль. Водночас регулярна робота на майданчику більше не є його головною метою.

Надалі актор планує приділяти більше уваги роботі фонду Clooney Foundation for Justice, який він заснував разом з дружиною Амаль Клуні у 2016 році. Організація займається захистом прав людини та підтримкою освітніх ініціатив.

