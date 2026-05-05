Джордж Клуні припиняє кар’єру у кіно: актор назвав причини свого рішення

Джордж Клуні заявив про зміну пріоритетів і поступовий відхід від кар’єри в кіно.

5 травня 2026, 14:45
Slava Kot

Голлівудський актор Джордж Клуні заявив про намір поступово відійти від активної кар’єри у кіноіндустрії. За його словами, він більше не прагне доводити щось професійно й хоче зосередитися на благодійності та суспільних ініціативах.

Джордж Клуні. Фото: AFP

Про зміну пріоритетів 64-річний Джордж Клуні повідомив під час церемонії Chaplin Award Gala в Нью-Йорку. Актор заявив, що зараз для нього важливішими є особисті сенси, а не кар’єрні досягнення.

"Я буду займатися речами, які приносять мені більше задоволення, тому що я більше не женуся за кар’єрою", — сказав Клуні.

Актор підкреслив, що не планує повністю залишати кіно. За його словами, він готовий повертатися до зйомок, якщо з’явиться дійсно цікава роль. Водночас регулярна робота на майданчику більше не є його головною метою.

Надалі актор планує приділяти більше уваги роботі фонду Clooney Foundation for Justice, який він заснував разом з дружиною Амаль Клуні у 2016 році. Організація займається захистом прав людини та підтримкою освітніх ініціатив.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Джордж Клуні пояснив, чому більше не зніматиметься у романтичних фільмах. За словами актора, він вже старий для ролей в романтичних фільмах. Як зауважив Клуні, він не бачить себе в ролях закоханих героїв, віддаючи перевагу драматичним і серйозним персонажам.

Також "Коментарі" писали, що Ніколь Кідман змінює кар’єру. Акторка обрала несподіваний шлях після смерті матері. Вона розповіла, що проходить навчання, аби стати доулою смерті — це людина, яка підтримує інших наприкінці їхнього життя.



Джерело: https://pagesix.com/2026/04/28/celebrity-news/george-clooney-64-reveals-hes-slowing-down/
