Джозефина Джексон позирует в декольтированных мини по случаю своего 31-летия (ФОТО)

Украинская порноактриса Джозефина Джексон (Josephine Jackson), настоящее имя которой Юлия Сенюк, отпраздновала свой 31-й день рождения серией стильных фотографий. Праздничные фото актриса фильмов для взрослых опубликовала 1 февраля в соцсетях.

Джозефина Джексон. Фото из открытых источников

На первой фотографии Джозефина Джексон позирует в белом платье с рукавами-фонариками и пышной короткой юбкой. Образ дополняют классические бежевые туфли, а в руках украинская порноактриса держит торт с одной свечой.

Джозефина Джексон

На втором фото Джексон предстает в черном атласном мини-платье с глубоким декольте, полупрозрачных рукавицах и черными туфлями и воздушными шариками.

Джозефина Джексон

"Привет 31", — подписала Джозефина Джексон свои фотографии.

Джозефина Джексон является одной из известнейших украинок в мировой индустрии контента для взрослых. Она начала карьеру в качестве эротической модели, а в 2018 году официально вошла в порноиндустрию. Впоследствии Джозефина Джексон неоднократно возглавляла рейтинги популярности, в частности на Pornhub она во второй раз стала самой популярной украинской порноактрисой.

Помимо карьеры в порно, Джексон неоднократно привлекала внимание общественной позиции. В 2024 году она принимала участие в реабилитационных занятиях для раненых украинских военных и принимала участие в благотворительных фотопроектах. В 2025 году актриса сообщила о выезде из Украины, объяснив это давлением на представителей индустрии эротического контента.

