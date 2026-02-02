logo

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

42.81

EUR/UAH

51.02

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Звезды персона Единственная дочь Снуп Догга потеряла 11-месячную дочь после продолжительной борьбы за жизнь
commentss НОВОСТИ Все новости

Единственная дочь Снуп Догга потеряла 11-месячную дочь после продолжительной борьбы за жизнь

Первый ребенок Кори и ее жениха, рожденный преждевременно, умер через 20 дней после выписки из интенсивной терапии.

2 февраля 2026, 12:20
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Проніна Анна

В мире шоу-бизнеса произошло трагическое событие: единственная дочь легендарного рэпера Снуп Догга, Кори Бродус , сообщила о смерти своей 11-месячной дочери Коди Дрео . Девочка родилась преждевременно на 25 неделе беременности в конце февраля 2025 года, и после сложного лечения в отделении интенсивной терапии ее состояние улучшилось настолько, что ее выписали домой. Однако через 20 дней после выписки Коди трагически скончалась.

Единственная дочь Снуп Догга потеряла 11-месячную дочь после продолжительной борьбы за жизнь

Кори Бродус объявила печальную новость о смерти своей дочери Коди Дрео

Кори Бродус, борющаяся с волчанкой с шести лет и перенесшая инсульт в начале 2024 года, отмечала во время беременности, которая находится в состоянии "высокого риска". Девочка появилась на свет из-за кесарева сечения с диагнозом синдром HELLP (гемолиз, повышенный уровень ферментов печени и низкий уровень тромбоцитов). Это был первый ребенок Кори от ее жениха, фотографа Уэйна Дьюса .

Печальную новость о потере дочери Кори обнародовала в социальных сетях в субботу, 31 января. На черно-белой фотографии, где она держит ребенка на руках, она написала: В понедельник я потеряла любовь всей своей жизни. Мою Коди". Отец девочки, Уэйн Дьюс, добавил: "Мне так грустно с тех пор, как ты ушла. Я знаю, ты нашла покой. Папа всегда будет любить тебя".

Единственная дочь Снуп Догга потеряла 11-месячную дочь после продолжительной борьбы за жизнь - фото 2

Кори Бродус – 26-летняя дочь Снуп Догга от его жены Шанте Бродус , с которой они в браке уже 28 лет. У нее есть два старших брата, Корде и Корделл Бродус . Во время беременности она активно делится своими переживаниями по поводу состояния здоровья и рисков для малыша, а также поддержкой родных и медиков.

Читайте также в "Комментариях", что в кинематографических сообществах активно обсуждают слухи, что в предстоящей экранизации Гомера от Кристофера Нолана роль Гелены может исполнить оскароносная Лупита Нионго .



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости