Единственная дочь Снуп Догга потеряла 11-месячную дочь после продолжительной борьбы за жизнь

В мире шоу-бизнеса произошло трагическое событие: единственная дочь легендарного рэпера Снуп Догга, Кори Бродус , сообщила о смерти своей 11-месячной дочери Коди Дрео . Девочка родилась преждевременно на 25 неделе беременности в конце февраля 2025 года, и после сложного лечения в отделении интенсивной терапии ее состояние улучшилось настолько, что ее выписали домой. Однако через 20 дней после выписки Коди трагически скончалась.

Кори Бродус объявила печальную новость о смерти своей дочери Коди Дрео

Кори Бродус, борющаяся с волчанкой с шести лет и перенесшая инсульт в начале 2024 года, отмечала во время беременности, которая находится в состоянии "высокого риска". Девочка появилась на свет из-за кесарева сечения с диагнозом синдром HELLP (гемолиз, повышенный уровень ферментов печени и низкий уровень тромбоцитов). Это был первый ребенок Кори от ее жениха, фотографа Уэйна Дьюса .

Печальную новость о потере дочери Кори обнародовала в социальных сетях в субботу, 31 января. На черно-белой фотографии, где она держит ребенка на руках, она написала: В понедельник я потеряла любовь всей своей жизни. Мою Коди". Отец девочки, Уэйн Дьюс, добавил: "Мне так грустно с тех пор, как ты ушла. Я знаю, ты нашла покой. Папа всегда будет любить тебя".





Кори Бродус – 26-летняя дочь Снуп Догга от его жены Шанте Бродус , с которой они в браке уже 28 лет. У нее есть два старших брата, Корде и Корделл Бродус . Во время беременности она активно делится своими переживаниями по поводу состояния здоровья и рисков для малыша, а также поддержкой родных и медиков.

