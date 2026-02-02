Єдина дочка Снуп Догга втратила 11-місячну доньку після тривалої боротьби за життя

У світі шоу-бізнесу сталася трагічна подія: єдина дочка легендарного репера Снуп Догга, Корі Бродус, повідомила про смерть своєї 11-місячної доньки Коді Дрео. Дівчинка народилася передчасно на 25-му тижні вагітності наприкінці лютого 2025 року, і після складного лікування в відділенні інтенсивної терапії її стан покращився настільки, що її виписали додому. Проте через 20 днів після виписки Коді трагічно померла.

Корі Бродус оголосила сумну новину про смерть своєї дочки Коді Дрео

Корі Бродус, яка бореться з вовчаком із шести років і перенесла інсульт на початку 2024 року, зазначала під час вагітності, що перебуває у стані "високого ризику". Дівчинка з’явилася на світ через кесарів розтин із діагнозом синдром HELLP (гемоліз, підвищений рівень ферментів печінки та низький рівень тромбоцитів). Це була перша дитина Корі від її нареченого, фотографа Вейна Дьюса.

Сумну новину про втрату доньки Корі оприлюднила у соціальних мережах у суботу, 31 січня. На чорно-білій фотографії, де вона тримає дитину на руках, вона написала: "У понеділок я втратила любов всього свого життя. Мою Коді". Батько дівчинки, Вейн Дьюс, додав: "Мені так сумно відтоді, як ти пішла. Я знаю, ти знайшла спокій. Тато завжди любитиме тебе".





Корі Бродус — 26-річна дочка Снуп Догга від його дружини Шанте Бродус, з якою вони у шлюбі вже 28 років. У неї є два старших брати, Корде і Корделл Бродус. Під час вагітності вона активно ділиться своїми переживаннями щодо стану здоров’я та ризиків для малюка, а також підтримкою рідних та медиків.

Читайте також в "Коментарях", що в кінематографічних спільнотах активно обговорюють чутки, що в майбутній екранізації Гомера від Крістофера Нолана роль Гелени може виконати оскароносна Лупіта Ніонґо.