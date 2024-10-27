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Едва не лопнула: Лорак опозорилась из-за хита Уитни Хьюстон (ВИДЕО)

Ани Лорак ходит по российским шоу, чтобы строить карьеру в террористической России.

27 октября 2024, 23:50
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Лиля Воробьева








Бывшая украинская певица Ани Лорак, умалчивающая о трагических событиях в Украине и проживающая в России, попыталась исполнить культовую песню Уитни Хьюстон "I Will Always Love You". Лорак, пытаясь сохранить карьеру в России, приняла участие в шоу, ведущем актер Станислав Ярушин, известный своей ролью Антона в сериале "Универ".

Едва не лопнула: Лорак опозорилась из-за хита Уитни Хьюстон (ВИДЕО)

Ани Лорак (фото из открытых источников)

На шоу Лорак попыталась воспроизвести легендарный хит, но исполнение оказалось сложнее, чем она, очевидно, ожидала. Хотя начало песни ей удалось более или менее удачно, на самых высоких нотах, которые Уитни Хьюстон исполняла с невероятной легкостью, Лорак не справилась и опозорилась. Во время выступления она заметно сникла, когда не смогла взять нужные ноты, и, несмотря на все попытки ведущего поддержать ее, этот неудачный момент привлек внимание зрителей.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, почему Ани Лорак сбежала в РФ на самом деле. Известный украинский музыкант и руководитель группы "The ВЙО" Мирослав Кувалдин, проходящий службу в ВСУ, сказал, каково его отношение к Ани Лорак.

Во время интервью YouTube-проекта ТСН "Наедине" Мирослав признался, что Ани Лорак, еще в 2014 году уехавшая жить в страну-оккупантку РФ, давно имела мечту заработать много российских рублей, что у нее и сбылось.

Также "Комментарии" писали о том, что Ани Лорак испугала фанатов своим видом . Бывшая украинская исполнительница Ани Лорак, покинувшая родную страну, попыталась поделиться собственными "секретами красоты". На собственной странице в Instagram певица обнародовала видеоролик, где рассказывает своим поклонникам, какие средства использует. Звезда сидит в гримерке и визажист при этом мажет ей кисточкой участок декольте.



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