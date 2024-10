Едва не лопнула: Лорак опозорилась из-за хита Уитни Хьюстон (ВИДЕО)

Бывшая украинская певица Ани Лорак, умалчивающая о трагических событиях в Украине и проживающая в России, попыталась исполнить культовую песню Уитни Хьюстон "I Will Always Love You". Лорак, пытаясь сохранить карьеру в России, приняла участие в шоу, ведущем актер Станислав Ярушин, известный своей ролью Антона в сериале "Универ".

Ани Лорак (фото из открытых источников)

На шоу Лорак попыталась воспроизвести легендарный хит, но исполнение оказалось сложнее, чем она, очевидно, ожидала. Хотя начало песни ей удалось более или менее удачно, на самых высоких нотах, которые Уитни Хьюстон исполняла с невероятной легкостью, Лорак не справилась и опозорилась. Во время выступления она заметно сникла, когда не смогла взять нужные ноты, и, несмотря на все попытки ведущего поддержать ее, этот неудачный момент привлек внимание зрителей.

