Едва узнать: Святослав Вакарчук показал студенческие фото

Просматривать снимки знаменитостей до того, как они стали популярными, весьма интересное занятие, не так ли? Увидеть, какими они были в юности, и как изменились, когда стали известными. Вот и лидер группы "Океан Эльзы" не удержался, решив поделиться с фанатами своими архивными фото. Об этом пишет издание lux.

Святослав Вакарчук. Фото: angliya

Вакарчук опубликовал в сети снимки со студенческих лет, на которых узнать будущую звезду не так и легко. Известно, что исполнитель учился на физическом факультете во Львове. На одной из фотографий можно увидеть его вместе со своими одногруппниками физиками-теоретиками, а на другой — Святослава, которому всего 16 лет.

Стоит отметить, что сейчас Вакарчук является не только живой легендой украинской музыки, но и политическим деятелем и кандидатом физико-математических наук.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, "Это то, что я буду нести до конца жизни": Святослав Вакарчук о смерти отца. Об этой деликатной теме музыкант рассказал в своем интервью для программы "Слава+". Он поделился, что продолжает жить воспоминаниями об отце, что продолжает говорить с ним, будто тот рядом. Также Вакарчук говорит о том, что нет смысла терзать себя вопросами или догадками, лучше принять реальность, какой бы она не была. Он вспоминает своего папу, как человека с аналитическим мышлением. Ивану Вакарчуку не понравилось бы, если бы родные начали постоянно вспоминать прошедшие времена.









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