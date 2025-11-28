В Российской Федерации быстро распространяется явление, которое уже получило название "эффект Долиной" — в честь эстрадной певицы-путенистки Ларисы Долиной.

Лариса Долина (фото из открытых источников)

На страницах Википедии описываются ряд судебных решений, вынесенных в 2022–2025 годах, когда сделки купли-продажи жилья признавались недействительными, а квартира возвращалась предыдущему владельцу без возврата средств тому, кто ее приобрел.

Механизм схемы состоит в том, что после оформления продажи бывший владелец недвижимости обращается в суд, утверждая, что продал квартиру под влиянием мошеннических действий. Во многих таких случаях суды становятся на сторону потерпевшего, возвращая ему жилье, оставляя покупателя и без квартиры, и без уплаченных им денег.

Самой резонансной стала история Ларисы Долиной, заявившей, что стала жертвой аферистов. По ее словам, якобы мошенничество совершили граждане Украины.

Сообщается, что суд вернул артистке квартиру, однако заплативший за недвижимость покупатель так и не получил никакой компенсации. Значительный резонанс этого дела вызвал появление выражений "схема Долиной" и "бабушкина схема".

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что российская певица Лариса Долина , которая раньше гордилась своими одесскими корнями, а впоследствии открыто поддержала агрессивную политику Кремля, оказалась в центре судебного процесса из-за денег, которые она передала мошенникам после продажи квартиры. Перед этим на ее странице появилось сообщение, якобы артистка продала жилье, чтобы "поддержать Азов и извиниться перед Украиной". Позже Долина заявила, что ее аккаунт сломали.

В суд певица прибыла на черном авто в сопровождении помощников и отказалась отвечать на вопросы журналистов. После завершения заседания она покинула здание из-за черного выхода, не дав ни одного комментария, пишут российские СМИ. Долина настаивала, что стала жертвой "утонченной и спланированной аферы", которую якобы организовали украинцы. Однако на скамье подсудимых оказались граждане России из Казани, Йошкар-Олы и Тольятти.