У Російській Федерації швидко поширюється явище, яке вже отримало назву "ефект Доліної" — у честь естрадної співачки-путіністки Лариси Доліної.

Лариса Доліна (фото з відкритих джерел)

На сторінках Вікіпедії описують низку судових рішень, винесених у 2022–2025 роках, коли угоди купівлі-продажу житла визнавалися недійсними, а квартира поверталася попередньому власнику без повернення коштів тому, хто її придбав.

Механізм схеми полягає в тому, що після оформлення продажу колишній власник нерухомості звертається до суду, стверджуючи, що продав квартиру під впливом шахрайських дій. У багатьох таких випадках суди стають на сторону "потерпілого", повертаючи йому житло, залишаючи покупця і без квартири, і без сплачених ним грошей.

Найрезонанснішою стала історія Лариси Доліної, яка заявила, що стала жертвою аферистів. За її словами, нібито шахрайство здійснили громадяни України.

Повідомляється, що суд повернув артистці квартиру, проте покупець, який заплатив за нерухомість, так і не отримав жодної компенсації. Значний резонанс цієї справи спричинив появу висловів "схема Доліної" та "бабусина схема".

Нагадаємо, що "Коментарі" писали про те, що російська співачка Лариса Доліна, яка раніше пишалася своїми одеськими коренями, а згодом відкрито підтримала агресивну політику Кремля, опинилася в центрі судового процесу через гроші, які вона передала шахраям після продажу квартири. Перед цим на її сторінці з’явився допис, нібито артистка продала житло, щоб "підтримати Азов і вибачитися перед Україною". Пізніше Доліна заявила, що її акаунт зламали.

До суду співачка прибула на чорному авто в супроводі помічників і відмовилася відповідати на запитання журналістів. Після завершення засідання вона залишила будівлю через чорний вихід, не давши жодного коментаря, пишуть російські ЗМІ. Доліна наполягала, що стала жертвою "витонченої і спланованої афери", яку начебто організували українці. Однак на лаві підсудних опинилися громадяни Росії — із Казані, Йошкар-Оли та Тольятті.