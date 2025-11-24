Вирішили, що психічно нестабільна: співачці з Одеси в РФ винесли психіатричний висновок

Російська співачка Лариса Доліна, яка раніше пишалася своїми одеськими коренями, а згодом відкрито підтримала агресивну політику Кремля, опинилася в центрі судового процесу через гроші, які вона передала шахраям після продажу квартири. Перед цим на її сторінці з’явився допис, нібито артистка продала житло, щоб "підтримати Азов і вибачитися перед Україною". Пізніше Доліна заявила, що її акаунт зламали.

Лариса Доліна (фото з відкритих джерел)

До суду співачка прибула на чорному авто в супроводі помічників і відмовилася відповідати на запитання журналістів. Після завершення засідання вона залишила будівлю через чорний вихід, не давши жодного коментаря, пишуть російські ЗМІ. Доліна наполягала, що стала жертвою "витонченої і спланованої афери", яку начебто організували українці. Однак на лаві підсудних опинилися громадяни Росії — із Казані, Йошкар-Оли та Тольятті.

У намаганні повернути гроші співачка вдалась до радикальних кроків і погодилася пройти психіатричну експертизу. За її результатами, у момент укладення угоди путіністка перебувала в "психічно нестабільному стані" — вона постійно плакала, нервувала та "не могла повною мірою усвідомлювати свої дії".

Водночас, за логікою адвокатів, у цьому "нестабільному" стані Доліна примудрилася виступити з концертом у Кремлі. Натомість, як вони стверджують, покупниця квартири мала б вимагати довідку про стан психічного здоров’я артистки. Попри суперечності, суд ухвалив рішення повернути квартиру виконавиці.

Лариса Доліна є активною прихильницею вторгнення РФ в Україну та політики Кремля. Вона неодноразово публічно підтримувала так звану "СВО", брала участь у концертах для російських військових і виступала на окупованих українських територіях, зокрема на Донбасі. Через свою позицію вона внесена до санкційних списків України.

Нагадаємо, що "Коментарі" писали про те, що 28 вересня відбулося прощання з російським пропагандистом Тиграном Кеосаяном. Під час церемонії увагу привернула не лише емоційна поведінка його вдови, прихильниці війни проти України Маргарити Симоньян, а й вихідка з шоу-бізнесу та відома пропагандистка "русского мира" Лариса Доліна.

У мережі поширилося відео, зняте на похороні. На ньому співачка, не дивлячись під ноги, різко пішла вперед і врізалася у фотографа. Чоловік ненавмисно штовхнув артистку, через що вона ледь не втратила рівновагу.

