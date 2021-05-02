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Екатерина Осадчая призналась, беременна ли в третий раз

Украинская телеведущая Екатерина Осадчая наконец подтвердила слухи о том, что беременна третьим ребенком

сегодня, 13:35
Автор:

Светлана Шкурупий








37-летняя популярная ведущая и журналистка Екатерина Осадчая решила больше не тянуть интригу и объявила о том, что скоро они с Юрием Горбуновым снова станут родителями.

Екатерина Осадчая призналась, беременна ли в третий раз

Екатерина Осадчая (фото из открытых источников)

Такой замечательной новостью Катерина поделилась в программе "Светская жизнь", когда прилетела к украинской певице Ольге Поляковой в Турцию, где та отдыхает вместе со своей семьей.

Певица сразу заметила изменения в фигуре телеведущий и спросила, можно ли ее поздравить или же она просто хорошо позавтракала. Осадчая с улыбкой подтвердила, что они с мужем Юрием Горбуновым действительно ожидают пополнения в семье.

Отметим, что украинская телеведущая Екатерина Осадчая вышла замуж за телеведущего Юрия Горбунова в феврале 2017 года, а вскоре после этого у них родился сын, которого назвали Иваном. Это не единственный ребенок телеведущей. От предыдущего брака с народным депутатом Олегом Полищуком она воспитывает сына Илью. 

К слову, фанаты знаменитости уже давно подозревали, что Екатерина беременна в третий раз и пристально рассматривали ее фигуру за роскошными нарядами. Но телеведущая пыталась сохранить тайну и выходила в свет в платьях, с помощью которых пыталась скрыть свое интересное положение.

 

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что популярная телеведущая Катерина Осадчая поделилась фотографией, на которой позирует без макияжа, но в очень красивом платье от украинского дизайнера.

Шикарный наряд создала дизайнер Юлия Магдич. На сайте его стоимость составляла 1420 долларов (более 40 тысяч гривен). Свой образ Екатерина не стала дополнять аксессуарами и макияжем, лишь собрала волосы в пучок, добавив к прическе белую ленточку. 


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Источник: https://tsn.ua/ru/glamur/ekaterina-osadchaya-i-yuriy-gorbunov-vo-vtoroy-raz-stanut-roditelyami-1777702.html
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Обусуждения

Тато

сегодня, 14:08

Ну кого вообще интересует беременность этой лошади?

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