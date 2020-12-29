В платье за 40 тысяч гривен: Катя Осадчая показала новый образ

Популярная телеведущая Катерина Осадчая поделилась фотографией, на которой позирует без макияжа, но в очень красивом платье от украинского дизайнера.

Катя Осадчая / Instagram / @kosadcha

На своей странице в Instagram знаменитость опубликовала снимок, на котором стоит у себя на кухне, в руках у нее поднос с аппетитной запеченной уткой и картофелем. Свой пост она подписала шутливо: "Первые праздничные застолья. Теперь надо срочно изобрести рецепт, как есть и не толстеть".

Известно, что в доме Катерины Осадчей и Юрия Горбунова часто бывают гости, а накануне праздников их стало еще больше. Для домашнего застолья звезда выбрала белое платье с вышивкой, объемными рукавами и откровенным декольте. Шикарный наряд создала украинская дизайнер Юлия Магдич, на сайте его стоимость составляет 1 420 долларов (более 40 тысяч гривен). Свой образ Катерина не стала дополнять аксессуарами и макияжем, лишь собрала волосы в пучок, добавив к прическе белую ленточку.

Поклонники положительно оценили образ телеведущей: "Платье, просто невероятное!!!!! Наши талантливые дизайнеры!", "Какое красивое платье...Вам безумно идет", "Расслабьтесь и празднуйте. О фигуре подумаете после праздников", "Катюша, Вы красивая хозяюшка, платье фантастическое", — написали фолловеры.

Напомним, недавно украинская певица Тина Кароль восхитила поклонников роскошным красным платье от французского модельера, стоимостью 200 тысяч гривен.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что популярная артистка Надежда Дорофеева появилась на выступлении в мини платье от украинского бренда LALLIER, стоимостью 12 тысяч гривен.

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