Екатерина Репяхова снова под атакой хейта после признания о трудностях с зачатием

Екатерина Репяхова оказалась в центре новой волны критики после того, как призналась, что несколько лет пытается забеременеть. Блогерша и жена певца Виктора Павлика поделилась личными переживаниями в соцсетях, где рассказала, что, несмотря на идеальные анализы и медицинские показатели обоих, беременность не наступает , пишет портал "Хочу".

Репьяхова хочет забеременеть: выставляет в сеть фото использованных тестов, делится интимными подробностями









По словам Репяховой, каждый негативный тест эмоционально изнуряет, ведь все признаки беременности, по ее ощущениям, присутствуют. Она не исключает, что ей может понадобиться помощь репродуктологов, хотя медики не находят никаких причин для сложностей.

После этих откровений блоггер получила противоречивую реакцию. Часть аудитории выразила поддержку и поблагодарила за искренность, однако в директе появились обидные сообщения. Некоторые пользовательницы упрекали ее за разницу в возрасте с артистом и утверждали, что ребенок должен рождаться от младшего мужчины. В ход пошли и упоминания о бывшей жене Викторе Павлике, которыми пытались задеть Екатерину.

Несмотря на такой негатив, Репяхова отреагировала сдержанно. Она подчеркнула, что каждая семья имеет право сама решать свои личные вопросы, а чужие советы с осуждением не имеют отношения к реальной жизни. Блоггерша добавила, что токсичные сообщения она быстро удаляет, большинство же аудитории продолжает ее поддерживать.

История вызвала оживленную дискуссию в соцсетях о корректности комментариев, этичности обсуждения чужих репродуктивных проблем и границе между личной и публичной жизнью в блоггерстве.

