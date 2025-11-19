logo

BTC/USD

91338

ETH/USD

3080.34

USD/UAH

42.09

EUR/UAH

48.79

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Звезды персона Екатерина Репяхова снова под атакой хейта после признания о трудностях с зачатием
commentss НОВОСТИ Все новости

Екатерина Репяхова снова под атакой хейта после признания о трудностях с зачатием

Жена Виктора Павлика рассказала, что несколько лет пытается забеременеть, но это повлекло за собой новую волну негатива в соцсетях.

19 ноября 2025, 10:20
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Проніна Анна

Екатерина Репяхова оказалась в центре новой волны критики после того, как призналась, что несколько лет пытается забеременеть. Блогерша и жена певца Виктора Павлика поделилась личными переживаниями в соцсетях, где рассказала, что, несмотря на идеальные анализы и медицинские показатели обоих, беременность не наступает , пишет портал "Хочу".

Екатерина Репяхова снова под атакой хейта после признания о трудностях с зачатием

Репьяхова хочет забеременеть: выставляет в сеть фото использованных тестов, делится интимными подробностями

Екатерина Репяхова снова под атакой хейта после признания о трудностях с зачатием - фото 2


По словам Репяховой, каждый негативный тест эмоционально изнуряет, ведь все признаки беременности, по ее ощущениям, присутствуют. Она не исключает, что ей может понадобиться помощь репродуктологов, хотя медики не находят никаких причин для сложностей.

Екатерина Репяхова снова под атакой хейта после признания о трудностях с зачатием - фото 2

После этих откровений блоггер получила противоречивую реакцию. Часть аудитории выразила поддержку и поблагодарила за искренность, однако в директе появились обидные сообщения. Некоторые пользовательницы упрекали ее за разницу в возрасте с артистом и утверждали, что ребенок должен рождаться от младшего мужчины. В ход пошли и упоминания о бывшей жене Викторе Павлике, которыми пытались задеть Екатерину.

Екатерина Репяхова снова под атакой хейта после признания о трудностях с зачатием - фото 2

Несмотря на такой негатив, Репяхова отреагировала сдержанно. Она подчеркнула, что каждая семья имеет право сама решать свои личные вопросы, а чужие советы с осуждением не имеют отношения к реальной жизни. Блоггерша добавила, что токсичные сообщения она быстро удаляет, большинство же аудитории продолжает ее поддерживать.

Екатерина Репяхова снова под атакой хейта после признания о трудностях с зачатием - фото 2

История вызвала оживленную дискуссию в соцсетях о корректности комментариев, этичности обсуждения чужих репродуктивных проблем и границе между личной и публичной жизнью в блоггерстве.

Напомним, портал "Комментарии" ранее сообщал об известном американском актере и режиссере Шон Пенн сделал очередной жест в поддержку Украины. Он принял участие в создании украинского фильма за символический гонорар.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости