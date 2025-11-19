Шон Пенн знявся в українському фільмі за один долар: кого зіграв голлівудський актор

Актор та режисер із США Шон Пенн взяв участь у створенні українського кіноальманаху "Війна очима тварин".

Актор та режисер Шон Пенн. Фото: з відкритих джерел

За роботу він отримав символічний гонорар у розмірі 1 долара. Про це в інтерв’ю Суспільне Культура розповів продюсер стрічки Олег Кохан.

За його словами, Пенн уважно ознайомився зі сценарієм, переглянув відзнятий матеріал та поспілкувався з режисером Мирославом Слабошпицьким. Після цього зазначив, що не може працювати повністю безкоштовно через правила Гільдії кіноакторів США, тому погодився на мінімальний гонорар.

Кіноальманах "Війна очима тварин" складається з семи новел, які засновані на реальних історіях порятунку тварин під час повномасштабної війни. Шон Пенн з’являється в одному з епізодів під назвою "Орел".

За словами Кохана, участь голлівудської зірки — це також форма підтримки України, а його поява у фільмі стала важливим сигналом для міжнародної аудиторії. Це доводить, що українське кіно здатне говорити мовою світу.

Шон Пенн у стрічці виконує роль американського продюсера. Олег Кохан стверджує, що команда не намагалася використовувати ім’я зірки задля піару.

"Коли ми почали просувати перші три новели, ми чітко зрозуміли, що фестивалі ще більш-менш, а мовники, дистриб'ютори, кінотеатри, онлайн-платформи — ніхто не захоче показувати фільм. Втомилися. Тобто фільми, де є війна, взагалі важко показати, точніше мотивувати глядача подивитись. Тому тут ніхто не спекулював, просто привертали увагу, і Шон Пенн органічно там існує як персонаж", — розповів продюсер.

Шон Пенн вже неодноразово відвідував Україну від початку повномасштабного вторгнення Росії. Зокрема, він перебував у Києві на початку вторгення РФ у 2022 році.

Як повідомляв портал "Коментарі", у 2023 році Шон Пенн в Берліні презентував фільм "Суперсила". Стрічка розповідає історію президента Володимира Зеленського. Пенн, який, за його власним визнанням, мало знав про українсько-російські відносини до 2021 року, став неформальним послом культури для України.

Тоді актор та режисер назвав Путіна військовим злочинцем та додав, що краще говорити зі стіною ніж з російським диктатором.