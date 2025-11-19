logo_ukra

Катерина Репяхова знову під атакою хейту після зізнання про труднощі із зачаттям
НОВИНИ

Катерина Репяхова знову під атакою хейту після зізнання про труднощі із зачаттям

Дружина Віктора Павліка розповіла, що кілька років намагається завагітніти, але це спричинило нову хвилю негативу в соцмережах.

19 листопада 2025, 10:20
Автор:
avatar

Проніна Анна

Катерина Репяхова опинилася в центрі нової хвилі критики після того, як зізналася, що кілька років намагається завагітніти. Блогерка і дружина співака Віктора Павліка поділилася особистими переживаннями в соцмережах, де розповіла, що попри ідеальні аналізи й медичні показники обох, вагітність не настає, пише портал "Хочу".

Катерина Репяхова знову під атакою хейту після зізнання про труднощі із зачаттям

Реп'яхова хоче завагітніти: виставляє в мережу фото використаних тестів, ділиться інтимними подробицями

Катерина Репяхова знову під атакою хейту після зізнання про труднощі із зачаттям - фото 2


За словами Репяхової, кожен негативний тест емоційно виснажує, адже всі ознаки вагітності, за її відчуттями, присутні. Вона не виключає, що їй може знадобитися допомога репродуктологів, хоча медики не знаходять жодних причин для складнощів. 

 Катерина Репяхова знову під атакою хейту після зізнання про труднощі із зачаттям - фото 2

Після цих відвертостей блогерка отримала суперечливу реакцію. Частина аудиторії висловила підтримку і подякувала за щирість, проте в директі з'явилися й образливі повідомлення. Деякі користувачки дорікали її за різницю у віці з артистом та стверджували, що дитина нібито повинна народжуватися від молодшого чоловіка. У хід пішли й згадки про колишню дружину Віктора Павліка, якими намагалися зачепити Катерину.

 Катерина Репяхова знову під атакою хейту після зізнання про труднощі із зачаттям - фото 2

Попри такий негатив, Репяхова відреагувала стримано. Вона наголосила, що кожна сім'я має право сама вирішувати свої особисті питання, а чужі поради з осудом не мають стосунку до реального життя. Блогерка додала, що токсичні повідомлення вона швидко видаляє, натомість більшість аудиторії продовжує її підтримувати.

 Катерина Репяхова знову під атакою хейту після зізнання про труднощі із зачаттям - фото 2

Історія викликала жваву дискусію у соцмережах про коректність коментарів, етичність обговорення чужих репродуктивних проблем і межу між особистим та публічним життям у блогерстві.

Нагадаємо, портал "Коментарі" раніше повідомляв про відомий американський актор та режисер Шон Пенн зробив черговий жест на підтримку України. Він взяв участь у створенні українського фільму за символічний гонорар.



