Катерина Репяхова знову під атакою хейту після зізнання про труднощі із зачаттям

Катерина Репяхова опинилася в центрі нової хвилі критики після того, як зізналася, що кілька років намагається завагітніти. Блогерка і дружина співака Віктора Павліка поділилася особистими переживаннями в соцмережах, де розповіла, що попри ідеальні аналізи й медичні показники обох, вагітність не настає, пише портал "Хочу".

Реп'яхова хоче завагітніти: виставляє в мережу фото використаних тестів, ділиться інтимними подробицями









За словами Репяхової, кожен негативний тест емоційно виснажує, адже всі ознаки вагітності, за її відчуттями, присутні. Вона не виключає, що їй може знадобитися допомога репродуктологів, хоча медики не знаходять жодних причин для складнощів.

Після цих відвертостей блогерка отримала суперечливу реакцію. Частина аудиторії висловила підтримку і подякувала за щирість, проте в директі з'явилися й образливі повідомлення. Деякі користувачки дорікали її за різницю у віці з артистом та стверджували, що дитина нібито повинна народжуватися від молодшого чоловіка. У хід пішли й згадки про колишню дружину Віктора Павліка, якими намагалися зачепити Катерину.

Попри такий негатив, Репяхова відреагувала стримано. Вона наголосила, що кожна сім'я має право сама вирішувати свої особисті питання, а чужі поради з осудом не мають стосунку до реального життя. Блогерка додала, що токсичні повідомлення вона швидко видаляє, натомість більшість аудиторії продовжує її підтримувати.

Історія викликала жваву дискусію у соцмережах про коректність коментарів, етичність обговорення чужих репродуктивних проблем і межу між особистим та публічним життям у блогерстві.

