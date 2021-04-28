Экс-холостяк Максим Михайлюк впервые стал отцом

У звезды 10-го сезона украинского романтического шоу "Холостяк" Макса Михайлюка родилась дочь. Радостной новостью поделилась его избранница Дарья Хлыстун.

Максим Михайлюк и Даша Хлыстун (фото из открытых источников)

На своей странице в Instaram украинская модель опубликовала первое фото малышки, показав ее маленькую ручку. "Теперь я точно знаю, что такое счастье", — коротко подписала девушка. Даша пока не рассказала, когда первенец появился на свет и не стала оглашать другие детали рождения крохи. Но поблагодарила друзей и подписчиков за множество пожеланий и поздравлений, отметив, что возможно чуть позже выйдет на связь.





Известно, что для модели и экс-холостяка это первый ребенок и они с большим нетерпением ждали его появления на свет. Раньше молодые родители говорили, что назовут свою дочь Ариана.

Отметим, что Дарья Хлыстун и Максим Михайлюк познакомились в социальной сети буквально после выхода "Холостяка-10". У главного героя не сложились отношения с девушкой, которую он выбрал в финале. Но ему посчастливилось познакомиться с украинской моделью, которая подписалась на его страницу в Instagram. Влюбленные вскоре начали жить вместе, хоть и поначалу скрывали свои отношения, а в феврале 2021 года Макс и Даша объявили, что совсем скоро впервые станут родителями.

Дарья намекнула, что они с уже Максом узаконили отношения.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что к рождению первенца готовится и главный герой украинского "Холостяка-9" Никита Добрынин. Он нашел свою любовь благодаря романтическому проекту, и летом 2020 года женился на своей избраннице Даше Квитковой. Летом у пары родится сын.

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