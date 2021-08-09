Экс-солистка «ВИА Гры» впервые показала возлюбленного (ВИДЕО)

Личная жизнь 33-летней экс-участницы "ВИА Гры" Эрики Герцег всегда вызывала повышенный интерес, но девушка тщательно скрывала своего избранника. Однако на днях певица публично призналась ему в любви и показала, как танцует в его объятиях.

Эрика Герцег. Фото: @erikaherceg

На своей странице в Instagram Эрика опубликовала романтичное видео, на котором запечатлена со своим избранником во время медленного танца в ресторане. Артистка не стала показывать лицо молодого человека, только как он выглядит со спины. Комментарии к своей публикации знаменитость ограничила.

Экс-участница "ВИА Гры" написала, что очень благодарна Всевышнему за то, что четыре года назад повстречала своего возлюбленного, потому что с ним она бесконечно счастлива.

К слову, бойфренда певицы зовут Михаил и он казахстанский бизнесмен. Пара не расписана, но в своих интервью Эрика называет бойфренда своим супругом и отмечает, что он ее очень любит и ежедневно об этом говорит. Ради него артистка переехала в Казахстан.

Напомним, что в мае прошлого года Эрика Герцег заявила, что уходит из популярной группы "ВИА Гра", в которую она попала в 2013 году благодаря музыкальному реалити-шоу "Хочу V ВИА Гру". Девушка заявила, что хочет начать сольную карьеру.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что в ноябре 2020 года Константин Меладзе представил обновленный состав украинской поп-группы "ВИА Гра". Продюсер подчеркнул, что секрет популярности женского коллектива на протяжение стольких лет может заключаться в том, что ее состав постоянно меняется. Когда приходят новые девушки — это самый интересный период, потому что он вдохновляется новыми идеями.

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