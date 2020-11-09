Обновлен состав «ВИА Гры»: как выглядят новые участницы

Зрителям представили новый состав "ВИА Гры" — одной из самых популярных женских групп, которая выступает на сцене уже 20 лет. Продюсер коллектива Константин Меладзе познакомил поклонников с новыми участницами. Это произошло в программе "Вечерний Ургант", опубликованной на YouTube-канале.

фото @viagra_official

Известный продюсер подчеркнул, что секрет популярности "ВИА Гры" на протяжение стольких лет может заключаться в том, что ее состав постоянно меняется. Мелазде признался, что, когда в группу приходят новые девушки — это самый интересный период, потому что вдохновляется новыми идеями, в результате чего появляются "взрывные" хиты. А когда состав коллектива долгое время не меняется, Константин отметил, что начинает "скисать".

Меладзе также подчеркнул, что раньше участниц "ВИА Гры" он просил больше танцевать, а сейчас — петь.

В составе группы теперь будут выступать: 19-летняя певица София Тарасова, Ксения Попова и 24-летняя Ульяна Синецкая (в группе с 2018 года).

Напомним, что в 2013 году состоялось музыкальное шоу "Хочу в "ВИА Гру", победителями которого стали: Ерика Герцег, Анастасия Кожевникова и Миша Романова. Со временем, девочки стали покидать коллектив и последней это сделала Ерика.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что экс-"ВИА Гра" рассказала о домогательствах своего отчима.

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