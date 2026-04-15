Эктор Хименес-Браво сделал пластическую операцию на лице: показал первые фото
Эктор Хименес-Браво сделал пластическую операцию на лице: показал первые фото

Судья "МастерШеф" Эктор Хименес-Браво перенес блефаропластику и показал первые фото пластической операции.

15 апреля 2026, 11:25
Автор:
Slava Kot

Известный шеф-повар и судья шоу "МастерШеф" Эктор Хименес-Браво признался, что совершил пластическую операцию на лице. 54-летний телеведущий уже поделился первыми кадрами косметической процедуры, которые предполагают изменения во внешности.

Эктор Хименес-Браво в Instagram поделился деталями своей пластической операции на лице. По его словам, он прошел хирургическую процедуру под названием блефаропластика.

"Да, друзья, это была операция. Вы знаете, что я работаю на телевидении, и для меня важно выглядеть хорошо. Это была блефаропластика – операция на веках. Долго колебался, но все же решил довериться врачам и сделать это для себя", — сообщил Эктор.

После процедуры он появился в соцсетях с заметными отеками и пластырями на глазах. Телеведущий подчеркнул, что это нормальный этап обновления, а окончательный результат можно будет оценить только со временем. Несмотря на это, он уже сейчас доволен своим выбором. По словам ресторатора, забота о внешности является частью любви к себе и не стоит бояться таких изменений.

Это не первый опыт хирургического вмешательства для Хименеса Браво. Шеф-повар рассказал, что уже проходил процедуру пересадки волос.

"До этого я уже имел опыт перемен. Например, производил пересадку волос и тогда тоже долго сомневался, но в результате был очень доволен, и ни разу не пожалел", — добавил Эктор.

Телеведущий пообещал показать финальный вид своего нового лица, сделанного пластической операцией после полного восстановления.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Эктор Хименес-Браво ответил на секс-скандал, произошедший при его участии.

Также "Комметнари" писали, что "девушка Бонда" Дениз Ричардс сделала пластическую операцию и показала фото до и после.



Источник: https://www.instagram.com/hectorjimenezbravo/
