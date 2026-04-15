Эктор Хименес-Браво сделал пластическую операцию на лице: показал первые фото

Slava Kot
Известный шеф-повар и судья шоу "МастерШеф" Эктор Хименес-Браво признался, что совершил пластическую операцию на лице. 54-летний телеведущий уже поделился первыми кадрами косметической процедуры, которые предполагают изменения во внешности.
Эктор Хименес-Браво. Фото из открытых источников
Эктор Хименес-Браво в Instagram поделился деталями своей пластической операции на лице. По его словам, он прошел хирургическую процедуру под названием блефаропластика.
После процедуры он появился в соцсетях с заметными отеками и пластырями на глазах. Телеведущий подчеркнул, что это нормальный этап обновления, а окончательный результат можно будет оценить только со временем. Несмотря на это, он уже сейчас доволен своим выбором. По словам ресторатора, забота о внешности является частью любви к себе и не стоит бояться таких изменений.
Эктор Хименес-Браво перенес блефаропластику
Это не первый опыт хирургического вмешательства для Хименеса Браво. Шеф-повар рассказал, что уже проходил процедуру пересадки волос.
Телеведущий пообещал показать финальный вид своего нового лица, сделанного пластической операцией после полного восстановления.
