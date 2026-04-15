Ектор Хіменес-Браво зробив пластичну операцію на лиці: показав перші фото

Відомий шеф-кухар і суддя шоу "МастерШеф" Ектор Хіменес-Браво зізнався, що зробив пластичну операцію на обличчі. 54-річний телеведучий уже поділився першими кадрами косметичної процедури, які передбачають зміни у зовнішності.

Ектор Хіменес-Браво в Instagram поділився деталями своєї пластичної операції на лиці. За його словами, він пройшов хірургічну процедуру під назвою блефаропластика

"Так, друзі, це була операція. Ви знаєте, що я працюю на телебаченні, і для мене важливо мати гарний вигляд. Це була блефаропластика – операція на повіках. Довго вагався, але все ж вирішив довіритися лікарям і зробити це для себе", — повідомив Ектор.

Ектор Хіменес-Браво зробив пластичну операцію

Після процедури він з’явився у соцмережах із помітними набряками та пластирами на очах. Телеведучий наголосив, що це нормальний етап відновлення, а остаточний результат можна буде оцінити лише з часом. Попри це, він уже зараз задоволений своїм вибором. За словами ресторатора, турбота про зовнішність є частиною любові до себе, і не варто боятися таких змін.

Ектор Хіменес-Браво переніс блефаропластику

Ектор Хіменес-Браво зробив пластику обличчя

Ектор Хіменес-Браво зробив пластику обличчя

Це не перший досвід хірургічного втручання для Хіменеса-Браво. Шеф-кухар розповів, що вже проходив процедуру пересадки волосся.





Ектор Хіменес-Браво переніс блефаропластику

"До цього я вже мав досвід змін. Наприклад, робив пересадку волосся і тоді теж довго сумнівався, але в результаті був дуже задоволений, і жодного разу не пошкодував", — додав Ектор.

Телеведучий пообіцяв показати фінальний вигляд свого нового обличчя зробленого пластичною операцією після повного відновлення.

