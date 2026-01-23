Элиты РФ должны принять решение: бывшая депутат Госдема сказала, есть ли шансы устранить Путина

Рубрики
Лиля Воробьева
Украина вместе с партнерами начала сложный и продолжительный процесс завершения войны. В то же время, все чаще звучит мнение, что остановить государство-агрессору Россию будет невозможно без смерти или отстранения от власти кремлевского диктатора Владимира Путина.
Мария Максакова (фото из открытых источников)
Соответствует ли это действительности, во время чата в Главреде рассказала оперная певица, общественный деятель и бывшая депутат Госдумы РФ Мария Максакова. По ее убеждению, отстранить Путина от власти реально только в случае его смерти.
Максакова отмечает, что российской элите уже обозначили возможные сценарии развития событий, подобные тем, которые в свое время реализовывались в Венесуэле и Иране. Поэтому перед правящими кругами РФ в настоящее время встает серьезный выбор.
Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Пресненский суд Москвы заочно приговорил оперную певицу Марию Максакову-Игенбергс к четырем годам и шести месяцам колонии. Ее признали виновной в "призывах к деятельности против безопасности РФ" и невыполнении обязанностей, предусмотренных для так называемых иностранных агентов. Об этом пишут российские СМИ.Кроме того, Максаковой на четыре года запретили администрировать интернет-ресурсы. Прокуратура настаивала на назначении ей наказания в размере пяти лет и двух месяцев колонии общего режима.