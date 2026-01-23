Украина вместе с партнерами начала сложный и продолжительный процесс завершения войны. В то же время, все чаще звучит мнение, что остановить государство-агрессору Россию будет невозможно без смерти или отстранения от власти кремлевского диктатора Владимира Путина.

Мария Максакова (фото из открытых источников)

Соответствует ли это действительности, во время чата в Главреде рассказала оперная певица, общественный деятель и бывшая депутат Госдумы РФ Мария Максакова. По ее убеждению, отстранить Путина от власти реально только в случае его смерти.

"При жизни его оттуда выковырять невозможно. Хотя примеры Каддафи и Мадуро доказывают: нет ничего невозможного. А после успешного удара по бункеру, где находился глава Хезболлы Насралла и там же принял другой вид, мы увидели, что есть готовые сценарии для Путина", – сказала она.

Максакова отмечает, что российской элите уже обозначили возможные сценарии развития событий, подобные тем, которые в свое время реализовывались в Венесуэле и Иране. Поэтому перед правящими кругами РФ в настоящее время встает серьезный выбор.

"Даже в этом безумии приспособленцы, конформисты, конъюнктурщики и просто аморальные циники попытаются приспособиться с малейшим вредом. Теперь им есть из чего выбрать. Вопрос в том, произойдет ли это путем свержения Путина изнутри, то есть в результате переворота, все ли будет выглядеть естественным. лужи своей мочи", – предположила общественная деятельница.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Пресненский суд Москвы заочно приговорил оперную певицу Марию Максакову-Игенбергс к четырем годам и шести месяцам колонии. Ее признали виновной в "призывах к деятельности против безопасности РФ" и невыполнении обязанностей, предусмотренных для так называемых иностранных агентов. Об этом пишут российские СМИ.

Кроме того, Максаковой на четыре года запретили администрировать интернет-ресурсы. Прокуратура настаивала на назначении ей наказания в размере пяти лет и двух месяцев колонии общего режима.