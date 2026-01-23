Еліти РФ мають прийняти рішення: колишня депутатка Держдему сказала, чи є шанси усунути Путіна

Україна разом із партнерами розпочала складний і тривалий процес завершення війни. Водночас дедалі частіше звучить думка, що зупинити державу-агресорку Росію буде неможливо без смерті або усунення від влади кремлівського диктатора Володимира Путіна.

Марія Максакова (фото з відкритих джерел)

Чи відповідає це дійсності, під час чату у Главреді розповіла оперна співачка, громадська діячка та колишня депутатка Держдуми РФ Марія Максакова. На її переконання, усунути Путіна від влади реально лише у разі його смерті.

"За життя його звідти виколупати неможливо. Хоча приклади Каддафі та Мадуро доводять: немає нічого неможливого. А після найуспішнішого удару по бункеру, де знаходився глава Хезболли Насралла і там же прийняв інший вигляд, ми побачили, що є готові сценарії для Путіна", – сказала вона.

Максакова зазначає, що російській еліті вже окреслили можливі сценарії розвитку подій, подібні до тих, які свого часу реалізовувалися у Венесуелі та Ірані. Через це перед правлячими колами РФ нині постає серйозний вибір.

"Навіть у цьому божевіллі пристосуванці, конформісти, кон'юнктурники і просто аморальні циніки спробують пристосуватися з найменшою шкодою. Тепер їм є з чого вибрати. Питання в тому, чи станеться це шляхом повалення Путіна зсередини, тобто в результаті перевороту, чи все виглядатиме природно. Може, все буде, як у випадку зі Сталіним, коли він захлинувся в калюжі своєї сечі", – припустила громадська діячка.

Нагадаємо, що "Коментарі" писали про те, що Пресненський суд Москви заочно засудив оперну співачку Марію Максакову-Ігенбергс до чотирьох років і шести місяців колонії. Її визнали винною у "закликах до діяльності проти безпеки РФ" та у невиконанні обов’язків, передбачених для так званих іноземних агентів. Про це пишуть російські медіа.

Крім того, Максаковій на чотири роки заборонили адмініструвати інтернет-ресурси. Прокуратура наполягала на призначенні їй покарання у вигляді п’яти років і двох місяців колонії загального режиму.