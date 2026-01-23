Еліти РФ мають прийняти рішення: колишня депутатка Держдему сказала, чи є шанси усунути Путіна

Рубрики
Лиля Воробьева
Україна разом із партнерами розпочала складний і тривалий процес завершення війни. Водночас дедалі частіше звучить думка, що зупинити державу-агресорку Росію буде неможливо без смерті або усунення від влади кремлівського диктатора Володимира Путіна.
Марія Максакова (фото з відкритих джерел)
Чи відповідає це дійсності, під час чату у Главреді розповіла оперна співачка, громадська діячка та колишня депутатка Держдуми РФ Марія Максакова. На її переконання, усунути Путіна від влади реально лише у разі його смерті.
Максакова зазначає, що російській еліті вже окреслили можливі сценарії розвитку подій, подібні до тих, які свого часу реалізовувалися у Венесуелі та Ірані. Через це перед правлячими колами РФ нині постає серйозний вибір.
Нагадаємо, що "Коментарі" писали про те, що Пресненський суд Москви заочно засудив оперну співачку Марію Максакову-Ігенбергс до чотирьох років і шести місяців колонії. Її визнали винною у "закликах до діяльності проти безпеки РФ" та у невиконанні обов’язків, передбачених для так званих іноземних агентів. Про це пишуть російські медіа.Крім того, Максаковій на чотири роки заборонили адмініструвати інтернет-ресурси. Прокуратура наполягала на призначенні їй покарання у вигляді п’яти років і двох місяців колонії загального режиму.