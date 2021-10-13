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Эллерт высказался о тайной помолвке с Ксенией Мишиной

В сети начали ходить слухи, что актриса Ксения Мишина тайно обручилась с шоуменом Александром Эллертом

сегодня, 13:45
Автор:

Светлана Шкурупий

Одной из самых обсуждаемых звездных пар в Украине является "Холостячка" Ксения Мишина и ее избранник Александр Эллерт. Несколько месяцев назад знаменитости объявили о своем расставании, но в сети все чаще стали появляться доказательства их примирения. А недавно и вовсе поклонники заговорили о помолвке пары.

Эллерт высказался о тайной помолвке с Ксенией Мишиной

Ксения Мишина и Эллерт / Фото: @ellert_a

Слухи спровоцировала загадочная Instagram-storis Александра, в которой он рассказал, что решился на важный шаг в жизни. Также он отметил аккаунт с вертолетными прогулками, мастерскую декора и флористики. А после этого в своей Instagram-storis Ксения "засветила" колечко на пальце. Внимательные поклонники стали предполагать, что знаменитости тайно обручились.

"Саша, чего все пишут, что вы с Ксюшей обручились?) Признавайтесь!", "Давайте уже свадьбу", "Кажется, к кому-то вернулась Ксюша", "Ждём свадьбы Вашей с Ксю", "Та давайте уже! Вся страна ждёт!", — пишут фолловеры под последним постом Эллерта в соцсети Instagram, где он рассказал об ощущении счастья.

Одна из поклонниц написала, что в телеграмм-каналах пишут, что они с Ксюшей обручились и это написала официальная группа "Холостяка", на что Эллерт ответил: "Ооо, теперь и я буду хоть в курсе".

Эллерт высказался о тайной помолвке с Ксенией Мишиной - фото 2

Ксения Мишина пока никак не комментирует эти сплетни. Она даже не подтверждает того, что они с победителем "Холостячка" помирились, но недавнее видео, где они запечатлены вдвоем, все говорит само за себя. Так что, сделал ли на самом деле Александр предложение Мишиной — пока загадка.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что поклонники заподозрили украинскую актрису Ксению Мишину в беременности.


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Источник: https://www.instagram.com/p/CU7ZCsMN5n0/
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