Поклонники заподозрили Мишину в беременности: "попалась русалочка"

Популярная актриса и главная героиня первого сезона романтического шоу "Холостячка" Ксения Мишина поделилась с поклонниками в Instagram фотографиями, где она она позирует в смежном черном купальнике. Фаны, в свою очередь, заметили на снимках знаменитости животик, передает УНИАН.

Ксения Мишина - фото из открытых источников

На фотографии актриса лежит в большой сетке-гамаке, купаясь в солнечных лучах. Однако некоторых поклонников на снимке заинтересовало другое — пользователи заподозрили Мишину в беременности от ее экс-возлюбленного, сценариста Александра Эллерта. В комментариях последовало обсуждение:

"Ксюша, очень красиво, но животик себя проявляет! Мечта Эллерта, будет рождение нового", "Божественная богиня", "Вай, какая красивая", "Невероятно привлекательная девушка", "Попалась русалочка в сетку", — писали фанаты в комментариях под снимком.





Напомним, что после того, как романтический проект "Холостячка" подошел к концу, стало известно, что актрисе Ксении Мишиной и ее избраннику Александру Эллерту удалось сохранить отношения. Сама знаменитость призналась, что с момента выключения камер они не расставались и жили совместно очень счастливо. Однако в средине лета Ксения Мишина шокировала своих поклонников новостью о расставании с победителем шоу.

Все же поклонники неоднократно видели пару вместе после заявлений об их расставании. Так, в конце августа фаны "засекли" пару в одном из столичных аэропортов. В свою очередь сама Мишина уверяла, что она летела отдыхать со своим сыном Платоном.

Накануне Александр Эллерт рассказал, как развиваются отношения с актрисой Ксенией Мишиной после их расставания. Мужчина заявил, что следит за своей экс-возлюбленной в социальных сетях и ставит лайки на ее снимки.

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