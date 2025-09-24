Эллиот Пейдж впервые появился на публике с новой девушкой после каминг-аута (ФОТО)

Эллиот Пейдж. Фото: Catherine Opie

Канадский актер Эллиот Пейдж, известный по роли в сериале "Академия Амбрелла", впервые официально появился на публике со своей новой девушкой Джулией Шиплетт. Пара вышла на красную дорожку Недели моды в Милане, где состоялся показ Gucci весна-лето 2026. Это стало первыми публичными отношениями Пейджа после его каминг-аута в 2020 году.

Избранницей Эллиота Пейджа стала актриса Джулия Шиплетт, которая сейчас снимается в сериале Overcompensating. Их появление на модном мероприятии стало подтверждением отношений, о которых Пейдж впервые рассказал в июне, разделившись общим фото в соцсетях. Шиплетт тогда также опубликовала в Instagram снимок Эллиота без рубашки на отдыхе.

На красной дорожке Пейдж появился в классическом темном костюме: пиджак в тонкую полоску с брошками на лацканах, свободна белая рубашка и темные брюки. Джулия выбрала темно-зеленую полосатую блузку.

Это первые серьезные публичные отношения Эллиота после его развода с хореографкой Эммой Портнер. Они были замужем до 2021 года, а Портнер публично поддержала актера после его каминг-аута и трансгендерного перехода.

Параллельно с личной жизнью Пейдж продолжает активно работать в киноиндустрии. После успеха сериала "Академия Амбрелла". Он присоединился к предстоящей экранизации "Одиссеи" Кристофера Нолана, где также снимаются Мэтт Дэймон, Шарлиз Терон, Том Голланд и Зендая. Это станет уже вторым сотрудничеством актера с Ноланом после культового фильма "Начало" 2010 года.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о знаменитостях, совершивших каминг-аут.

Также "Комментарии" писали, что Эллен Пейдж из "Людей Икс" сделала каминг-аут как трансгендерный мужчина.