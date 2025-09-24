logo_ukra

BTC/USD

113488

ETH/USD

4173.7

USD/UAH

41.41

EUR/UAH

48.66

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Зірки персона Елліот Пейдж уперше з’явився на публіці з новою дівчиною після камінг-ауту (ФОТО)
commentss НОВИНИ Всі новини

Елліот Пейдж уперше з’явився на публіці з новою дівчиною після камінг-ауту (ФОТО)

Елліот Пейдж і Джулія Шиплетт уперше вийшли на червону доріжку як пара на Тижні моди в Мілані. Це перші публічні стосунки актора після камінг-ауту.

24 вересня 2025, 17:55
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Slava Kot

Канадський актор Елліот Пейдж, відомий за роллю у серіалі "Академія Амбрелла", уперше офіційно з’явився на публіці зі своєю новою дівчиною Джулією Шиплетт. Пара вийшла на червону доріжку Тижня моди в Мілані, де відбувся показ Gucci весна-літо 2026. Це стало першими публічними стосунками Пейджа після його камінг-ауту у 2020 році.

Елліот Пейдж уперше з’явився на публіці з новою дівчиною після камінг-ауту (ФОТО)

Елліот Пейдж. Фото: Catherine Opie

Обраницею Елліота Пейджа стала акторка Джулія Шиплетт, яка нині знімається у серіалі Overcompensating. Їхня поява на модному заході стала підтвердженням стосунків, про які Пейдж вперше розповів у червні, поділившись спільним фото в соцмережах. Шиплетт тоді також опублікувала в Instagram знімок Елліота без сорочки на відпочинку.

На червоній доріжці Пейдж з’явився у класичному темному костюмі: піджак у тонку смужку з брошками на лацканах, вільна біла сорочка та темні штани. Джулія обрала темно-зелену смугасту блузку.

Це перші серйозні публічні стосунки Елліота після його розлучення з хореографкою Еммою Портнер. Вони були одружені до 2021 року, а Портнер публічно підтримала актора після його камінг-ауту та трансгендерного переходу.

Паралельно з особистим життям Пейдж продовжує активно працювати у кіноіндустрії. Після успіху серіалу "Академія Амбрелла". Він приєднався до майбутньої екранізації "Одіссеї" Крістофера Нолана, де також знімаються Метт Деймон, Шарліз Терон, Том Голланд та Зендая. Це стане вже другою співпрацею актора з Ноланом після культового фільму "Початок" 2010 року.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв про знаменитостей, які зробили камінг-аут.

Також "Коментарі" писали, що Еллен Пейдж з "Людей Ікс" зробила камінг-аут як трансгендерний чоловік.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини