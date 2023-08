Элтон Джон был экстренно госпитализирован: что известно о его состоянии

76-летний исполнитель из Британии Элтон Джон сейчас находится в медицинском учреждении, после того как он упал в собственном доме в Ницце. Как информирует газета Nice Matin , несчастный случай произошел ночью с 27 на 28 августа.

Элтон Джон (фото из открытых источников)

Утром, 28 августа он госпитализирован в одну из больниц Монако. Отмечают, что у певца небольшие травмы, но нужно, чтобы за больным наблюдали врачи.

При этом эти несколько лет британская знаменитость каждый раз испытывает проблемы, связанные со здоровьем. Три года назад певец отменил турне, потому что заболел пневмонией, после чего потерял голос.

Несколько лет назад ему сделали сложную операцию. В частности, в 2017 году у звезды обнаружили рак простаты. После оперативного вмешательства, связанного с удалением раковых клеток, у знаменитого британца начались осложнения.

Джон попал в реанимацию, после чего выяснили, что у него есть инфекция. Певец, готовя мемуары, рассказал, что медики не дали ему никакой гарантии, утверждали, что до смерти Джону осталось всего 24 часа.

К слову, Элтон Джон – известный певец, являющийся обладателем массы престижных премий – "Грэмми", "Оскар", "Золотой глобус" и других

В числе его самых популярных хитов такие как "I'm Still Standing", "Sacrifice", "Cold Heart", "Don't Go Breaking My Heart", "Hold Me Closer"

