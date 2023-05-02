Эмбер Херд проиграла суд Джонни Деппу и скрылась: куда сбежала звезда Голливуда

После проигрыша по делу о клевете Эмбер Херд исчезла из виду общественности. По словам близких к ней источников, она начала новую жизнь вдали от Голливуда, однако не покинула актерскую карьеру. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание PEOPLE.



Эмбер Херд уехала из США. Фото из открытых источников

Эмбер Херд и Джонни Депп поженились в феврале 2015 года, однако вскоре пара развелась. Когда казалось, что их отношения окончательно завершились, Эмбер Херд написала статью для The Washington Post, в которой показала себя женщиной, которая сталкивается с домашним насилием. Несмотря на то, что имя Джонни Деппа не упоминалось в статье, все понимали о ком она писала.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!

По словам Деппа и его адвокатов, Эмбер Херд изобразила его как алкоголика и наркомана, что причинило вред репутации актера. Депп требовал у Херд 50 млн долларов, однако актриса подала встречный иск в суд на 100 миллионов долларов. Суд объявил победителя Деппа. Эмбер должна была выплатить 10 млн долларов бывшему мужчине, а голливудский актер должен отдать Херд 2 млн. человек.

Близкий источник к Херд, сообщил журналу PEOPLE, что актриса не завершает карьеру в кино, однако сейчас проживает в Испании.

Она живет в Испании, где получает больше личного пространства. Судебный процесс был для нее большим стрессом, и она просто хотела выехать из страны заново. Она радуется новой работе и съемкам. Она была истощена и разочарована судом. Она чувствовала, что с ней плохо обращались", — говорит источник близкий к актрисе.

Издание отмечает, что Херд уехала в европейскую страну не сама, а с двухлетней дочерью, которую усыновила раньше.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что на аукцион выставили вещи рок-легенды Фредди Меркьюри.

Также "Комментарии" писали о звезде сериала "Друзья" Мэтью Перри, который удалит из своей биографии скандальный отрывок о Киану Ривзе.