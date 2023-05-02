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Эмбер Херд проиграла суд Джонни Деппу и скрылась: куда сбежала звезда Голливуда

Эмбер Херд уехала из США после громкого судебного проигрыша Джонни Деппу.

сегодня, 19:35
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Автор:

Slava Kot

После проигрыша по делу о клевете Эмбер Херд исчезла из виду общественности. По словам близких к ней источников, она начала новую жизнь вдали от Голливуда, однако не покинула актерскую карьеру. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание PEOPLE.

Эмбер Херд проиграла суд Джонни Деппу и скрылась: куда сбежала звезда Голливуда

Эмбер Херд уехала из США. Фото из открытых источников

Эмбер Херд и Джонни Депп поженились в феврале 2015 года, однако вскоре пара развелась. Когда казалось, что их отношения окончательно завершились, Эмбер Херд написала статью для The Washington Post, в которой показала себя женщиной, которая сталкивается с домашним насилием. Несмотря на то, что имя Джонни Деппа не упоминалось в статье, все понимали о ком она писала.


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По словам Деппа и его адвокатов, Эмбер Херд изобразила его как алкоголика и наркомана, что причинило вред репутации актера. Депп требовал у Херд 50 млн долларов, однако актриса подала встречный иск в суд на 100 миллионов долларов. Суд объявил победителя Деппа. Эмбер должна была выплатить 10 млн долларов бывшему мужчине, а голливудский актер должен отдать Херд 2 млн. человек.

Близкий источник к Херд, сообщил журналу PEOPLE, что актриса не завершает карьеру в кино, однако сейчас проживает в Испании.

Она живет в Испании, где получает больше личного пространства. Судебный процесс был для нее большим стрессом, и она просто хотела выехать из страны заново. Она радуется новой работе и съемкам. Она была истощена и разочарована судом. Она чувствовала, что с ней плохо обращались", — говорит источник близкий к актрисе.

Издание отмечает, что Херд уехала в европейскую страну не сама, а с двухлетней дочерью, которую усыновила раньше.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что на аукцион выставили вещи рок-легенды Фредди Меркьюри.

Также "Комментарии" писали о звезде сериала "Друзья" Мэтью Перри, который удалит из своей биографии скандальный отрывок о Киану Ривзе.



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Источник: https://people.com/movies/johnny-depp-amber-heard-trial-one-year-later-sources-exclusive/
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